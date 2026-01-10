許效舜提曹西平籲珍惜當下 WE ARE同台苗可麗

（中央社記者王寶兒台北10日電）資深藝人曹西平去年底逝世，靈堂今天開放追悼，追思會也將在27日登場。藝人許效舜今天錄製文總春節節目WE ARE，也懷念曹西平的開朗，盼大家珍惜當下，健康、親情不能丟。

文化總會春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」今晚在台北流行音樂中心錄製，由許效舜與苗可麗帶領觀眾走進「綜藝夜總會」，兩人除合唱「雙人枕頭」，也邀羅時豐、李千娜、孫淑媚輪番獻唱，眾人在台上熱鬧相聚。

許效舜今天接受媒體聯訪表示，今天就是朋友齊聚一堂，還互相在後台恭喜，像是苗可麗出演電影「陽光女子合唱團」，李千娜也有演出電影作品，大家都有照顧自己身體，也過得很好，要繼續努力。

許效舜分享，小時候過年總要去扮演「年獸」，還會有錢可以賺，現在過年前他會與家人去逛夜市，但臉要包緊緊，不然就變成民眾在拍年獸。苗可麗、李千娜也說，除夕夜打算陪家人度過。

有媒體問及過往與曹西平回憶，許效舜說，曹西平是很開朗的人，想到他過往聲音，便覺得人要珍惜每次當下，有時病痛不知道在哪裡，要隨時記錄身體狀況，親情、健康不能丟，也會找時間去追悼曹西平。

苗可麗說，她的媽媽也是去年突然離世，她因此在去年學習許多，對生死看得很透，因為無法知道無常何時會來，下一刻都不見得存在時，只有把握現在才是擁有。

文總春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」將於2月16日晚上8時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube頻道等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕播送。（編輯：張銘坤）1150110