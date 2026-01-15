許效舜攜手基隆三千宮推課後照顧計畫 填補課後空窗期

為協助弱勢家庭學童獲得穩定且安全的課後照顧資源，基隆市中山區三千宮於今天(15日)日啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」，基隆市長謝國樑(後排圖中)親自到場感謝。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕為協助弱勢家庭學童獲得穩定且安全的課後照顧資源，基隆市中山區三千宮於今天(15日)日啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」，以中山區港西國小為起點，透過社會善心力量認養學校課後照顧學生，補足學童放學後至家長接回前的重要空窗時段，讓孩子在安全的環境中安心成長。

基隆市市長謝國樑表示，課後照顧是教育支持體系中極為關鍵的一環，他感謝三千宮主任委員林國長以及基隆子弟、知名藝人許效舜先生，攜手成立「三千大樹教育發展協會」，以實際行動串聯社會力量，為弱勢家庭孩子撐起一段安全、被陪伴的放學時光。這項計畫正好補上關鍵空缺，市府也樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。

藝人許效舜表示，這項計畫從3年前便開始構想，能在今日啟動，內心感到十分欣慰。他希望將多年在演藝圈帶給大眾的歡樂與正向能量，回饋家鄉基隆，陪伴更多需要關懷的孩子，為他們提供更全面、持續的支持。

本計畫由許效舜與林國長共同發起，並成立「三千小草平台」，初期以中山區港西國小弱勢學童為主要關懷對象，透過補助安親與課後照顧經費，讓孩子能在安全的學習環境中完成課業與生活照顧。未來也規劃結合國立台灣海洋大學、德育護理健康學院及崇右影藝科技大學等校學生，投入課後輔導與陪伴服務。

教育處長徐嬿立指出，教育處每年補助35所學校辦理課後照顧服務，開設約350班次，照顧約1050人次弱勢學生，補助經費約1029萬元。她感謝民間力量的投入，教育處也將持續促進公私協力，讓更多孩子在成長路上有所依靠，形成良善的支持網絡。

為協助弱勢家庭學童獲得課後照顧資源，基隆市中山區三千宮於今天(15日)日啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」，基隆市長謝國樑(左)到場感謝，感謝三千宮主任委員林國長等善心人士協助。(記者俞肇福攝)

