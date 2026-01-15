許效舜攜手基隆三千宮 啟動課後延長照顧暖心計畫

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市三千宮主委林國長與藝人許效舜，發起課後延長照顧暖心計畫今天啟動。許效舜說，他希望將多年在演藝圈帶給大眾的快樂能量延伸到學校，陪伴並支持更多需要關懷的孩子。

「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」，初期以基隆市中山區港西國小弱勢學童為主要關懷對象，透過補助安親與課後照顧經費，讓孩子能在安全的學習環境中完成課業與生活照顧。

暖心計畫啟動記者會今天在三千宮舉行，許效舜說，有些孩子或許因為隔代教養，又或是爸媽很忙等原因，孩子必須自己溫習功課，也可能要獨自處理三餐，他希望將在演藝圈帶給大眾的快樂能量延伸到學校，讓孩子在成長過程中得到關注，這項計畫從3年前便開始構想，能在今天啟動，內心感到十分欣慰。

廣告 廣告

基隆市長謝國樑今天出席表示，對許多家庭而言，兒女放學後到家長下班前，是最需要支持卻也最容易被忽略的時刻，這項計畫正好補上關鍵空窗，市府也樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。

謝國樑說，這項計畫以中山區的國小為起點，未來將逐步擴展至其他學校，讓基隆的孩子不只是被照顧，更有人陪伴與引導，讓孩子在成長過程中更穩定，也更有安全感，市府會持續與民間團體合作，整合教育與社福資源，讓更多孩子能在這棵「大樹」下安心學習、快樂長大。（編輯：林恕暉）1150115