許效舜現身曹西平靈堂！「手持Q版小卡」哽咽追憶 淚揭37年交情
〔記者林欣穎／台北報導〕藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲，其後事由乾兒子小俊全權打理，曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今(11)日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，許效舜受訪時更一度哽咽。
許效舜回憶在民國78年與曹西平認識，而他當兵時還有與曹西平家人同單位，看過曹西平穿著帥氣的服裝進過軍營，彼此前兩年都有還有一起上過節目，他與曹西平常會在後台聊天，只要遇到對方就像遇到家人一樣，形容對方是個非常節儉惜物的人，他也分享自己跟曹西平說的話：「你是我唸書那個年代，很會唱歌、跳舞，很有能量的人，你不會走掉的，你的精神會繼續在那邊，我真的很喜歡跟你聊天，非常捨不得。」
許效舜數度哽咽，眼眶泛淚，他特別拿了曹西平的Q版小卡留念，感嘆好像有說不完的故事，更提到前幾個月坣娜離世，過往的片段在網路上流傳，自己也是邊看邊流淚，許效舜有感而發，提到藝人蠻辛苦的，他們在舞台揮灑、淋漓盡致的呈現，「呈現完後...就走了。真的萬般不捨，希望他去到他想去的地方，祝福他。」
