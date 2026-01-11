許效舜現身曹西平靈堂！哽咽憶37年交情：你不會走掉

許效舜今（11日）現身曹西平靈堂。（圖／東森娛樂）





資深男星曹西平上月29日猝逝， 享壽66歲，治喪小組宣布於10日起開放靈堂供親友、粉絲弔唁，如今迎來開放第二日，許效舜也現身哀悼，數度哽咽表示：「好捨不得」。

許效舜透露，過去經常與曹西平在後台聊天，兩人都是喜歡聊天的人，「他以前會講說：『唉我一個人住，是沒有人要的』，其實他是一個非常節儉、務實的一個人，會打包剩的便當，我們要跟他學習的地方很多」。他提及兩人在民國78年認識，前兩年都還有一起上過節目，即便平常沒有聯絡，遇到時仍然像家人般熱絡。

許效舜談及曹西平離世滿是不捨。（圖／東森娛樂）

許效舜提到，剛剛在靈堂時有跟曹西平說，他是在自己念書那個年代中很會跳舞、很會唱歌也很有能量的人，「我說你不會走掉的，你的精神會在那個地方五光十色，好喜歡跟你聊天。」接著他更拿出曹西平緬懷的卡片哽咽表示：「好捨不得，好像有說不完的故事，這一年太突然了。」

許效舜也憶起前幾個月坣娜離世時，他的腦中浮現許多VCR，忍不住感嘆，「其實藝人滿辛苦的，用他一輩子最好看、最精華的身段、最棒的舞姿、最好的歌聲，然後淋漓盡致的呈現，呈現完很開心也很快樂」。

如今曹西平離世，許效舜也數度哽咽表示：「今天萬般的不捨，但是他是一個開心的人，也希望他很開心的去到他想去的地方，我們祝福他很開心的去到他想去的地方」，希望好友一路好走。



