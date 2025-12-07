許效舜當台語表演班客座講師 台下哭成一團

許效舜以自創曲〈心愛的謝謝〉談角色與人生。公視台語台提供



許效舜在《Talk Talk秀台語》第2季中擔任評審長，挖掘台語脫口秀新秀，他也在「台語台表演班」高雄場首堂客席講座親自授課，金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵共同擔任導師，一同打造更完整的台語演員培訓系統。

深耕台語喜劇多年的許效舜在得知台語台表演班開辦後立刻主動聯繫，他以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積，並提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命，從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。

許效舜（中）力挺台語演員訓練計畫，為高雄班揭開序幕。公視台語台提供

另外，許效舜也分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度，「你講出台語的自然度，就是角色的可信度」。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。

課堂中，許效舜分也享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓阿吉仔在 2023 年奪下金曲最佳台語男歌手獎，他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你1個。心愛的，謝謝。」提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們紛紛分享自己的家庭記憶，說到激動處，不少人更是當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。

