許效舜發起課後延長照顧

為協助弱勢家庭學童獲得穩定且安全的課後照顧資源，基隆市中山區三千宮十五日啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」，以中山區港西國小為起點，透過社會善心力量認養學校課後照顧學生，補足學童放學後至家長接回前的重要空窗時段，讓孩子在安全的環境中安心成長。

「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」由藝人許效舜與三千宮主委林國長共同發起，並成立「三千小草平台」，初期以中山區港西國小弱勢學童為主要關懷對象，透過補助安親與課後照顧經費，讓孩子能在安全的學習環境中完成課業與生活照顧，未來也規劃結合國立台灣海洋大學、德育護理健康學院及崇右影藝科技大學等校學生投入課後輔導與陪伴服務，提供孩子穩定的學習支持，累積向上發展的能量。

市長謝國樑表示，課後照顧是教育支持體系中極為關鍵的一環，感謝三千宮主委林國長以及基隆子弟、知名藝人許效舜攜手成立三千大樹教育發展協會，以實際行動串聯社會力量，為弱勢家庭孩子撐起一段安全、被陪伴的放學時光；這項計畫以中山區的國小為起點，未來也將逐步擴展至其他學校，讓基隆的孩子在成長過程中更穩定、更有安全感。

許效舜表示，這項計畫從三年前便開始構想，正式啟動這天，內心感到十分欣慰，希望將多年在演藝圈帶給大眾的歡樂與正向能量回饋家鄉基隆，陪伴更多需要關懷的孩子，為他們提供更全面、持續的支持。

教育處長徐嬿立指出，基隆市政府長期關注課後照顧的空窗問題，目前每年補助三十五所學校辦理課後照顧服務，開設約三百五十班次，照顧約一千零五十人次弱勢學生，補助經費約一千０二十九萬元。