許效舜自薦傳承台語表演！2大演員基本功不藏私全教了

許效舜主動自薦上陣「台語台表演班」高雄班。（公視台語台提供）

公視台語台開課「台語台表演班」，展開台語演員訓練計畫，繼台北班率先開跑，並成功協助多位學員媒合參與多部台內的台語戲劇作品，實際踏上表演舞台後，「台語台表演班」高雄班也正式開課，首堂客席講座迎來許效舜親自授課，以最高規格為課程揭開序幕；而今年高雄班也由金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵共同擔任導師，一同打造更完整的台語演員培訓系統。

公視台語台討論度爆棚的《Talk Talk秀台語》播至第2季，由「台語喜劇大師」許效舜擔任評審長，不只挖掘台語脫口秀新秀，更成功掀起台語節目全新風潮。深耕台語喜劇多年的許效舜在得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫台語台，明確表示無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。

許效舜以自創曲〈心愛的謝謝〉談角色與人生。（公視台語台提供）

許效舜以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命，從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。他並以多年拍戲、綜藝、廣播經驗分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度。「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。

許效舜更強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」；如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼，真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。

許效舜（左）與學員在課堂上即興演出，互動精彩感人。（公視台語台提供）

他也在課堂中分享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在2023年奪下金曲獎最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」並提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，許多學員因由阿公阿媽帶大，如今回頭學台語，更能理解語言背後的情感重量，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。

「台語台表演班」作為全台唯一以全台語演出為核心的專業演員訓練計畫，今年自上百位報名者中精選14位學員展開系統化培訓。台語台長呂東熹指出，雖然《鹽水大飯店》、《台語有影-啥人顧性命》、《台語有影-藍色假期》等戲劇近年在國內外亮眼發揮，但台語影視圈仍面臨台語演員斷層，希望可以透過這個計畫，進而扎根下一代台語影視人才。

台語大師許效舜力挺，為「台語台表演班」高雄班揭開序幕。（公視台語台提供）

今年的「台語台表演班」高雄班跨領域豪華師資大集結！包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、金鐘視帝黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。3位導師也送上重要提醒：蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。

