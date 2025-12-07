許效舜臺語班授課 堆疊角色靈魂學員驚呼

記者周毓洵／臺北報導

公視台語台推出全臺唯一、以全臺語演出為核心的「臺語台表演班」，繼臺北班成果亮眼後，今年高雄班正式開課，更邀請「臺語喜劇大師」許效舜親自授課，以最高規格揭開新班序幕。此次課程自上百位報名者中精選14名學員，進行系統化專業培訓，期望為持續成長的臺語影視圈培養新世代人才。

許效舜在首堂課中以「愈在地愈國際」開場，強調語言是文化根基，而表演者的臺語底蘊必須從生活累積。他提醒學員：「你講出臺語的自然度，就是角色的可信度。」並示範語氣、呼吸、節奏、情緒的細節如何堆疊角色靈魂，讓現場學員頻頻驚呼。他也分享多年拍戲、綜藝、廣播經驗，強調表演最重要的是「真實」與反應力。

臺語台長呂東熹表示，近年《鹽水大飯店》、《臺語有影》系列等戲劇在國內外表現亮眼，但臺語演員斷層問題依然存在。因此台語台持續深化培訓計畫，希望為下一代臺語影視人才扎根。臺北班推出後已成功協助多位學員媒合戲劇演出，高雄班亦延續成功經驗，全面升級教學陣容。

今年高雄班師資陣容橫跨影視、語言、劇本到法律，包括金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、金鐘視帝黃河、北影最佳女配白靜宜等多位實力講師加入。3位主導師也鼓勵學員：「演員是情感載體要用身體說故事」、「保持柔軟與好奇」、「記住自己為何熱愛表演」，希望陪伴學員走向更完整的演員養成之路。