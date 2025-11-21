許效舜見鄭仲茵開錄前「吃光餅乾」翻白眼 兒時不聽神明的話「醒來已躺醫院」

鄭仲茵偷吃麥芽餅遭抓包錄影險開天窗，令許效舜翻白眼無奈！東森超視提供

行腳實境節目《神之路》每週六晚間8點播出。在最新一集節目中，許效舜與鄭仲茵帶領觀眾走訪桃園龍潭龍元宮、三元宮，不僅發生鄭仲茵錄影前偷吃麥餅的搞笑插曲，許效舜更慷慨解囊，幫助生意不佳的麥餅阿嬤，暖心舉動感動全場。

黑糖麥餅好吃到，讓鄭仲茵吃光光！東森超視提供

節目來到一家經營了30年的黑糖麥餅店，許效舜關心詢問老闆娘生意，得知因大雨生意慘淡，便豪氣表示：「沒關係，今天我請客，買給所有工作人員！」令老闆娘感動不已。許效舜分享朋友的創業故事：「我朋友開小籠包店，但生意始終沒有起色。我跟他說，別氣餒，這或許是老天給你的考驗，不如大方一點，一週免費請大家試吃。因為小船不開出去，大船是進不來的，與其在家裡愁眉苦臉，不如走出去給大家試試看。」後來，這位朋友接受了大家的建議，加以改進，生意果然蒸蒸日上。自此，他每年都會空出一個禮拜免費分享小籠包，用感恩的心回饋大眾。

鄭仲茵主持進步神速，許效舜大讚她「沒問題了！」東森超視提供

而那香甜的黑糖麥餅，讓鄭仲茵在錄影前就忍不住偷吃光了，惹得許效舜翻了個白眼，直呼：「還沒開拍妳就吃掉，要怎麼展示給觀眾朋友啦？」鄭仲茵則可愛地表示：「真的太好吃了啦！這有我小時候的回憶，以前跟媽媽逛夜市，一定會買一片來吃。」讓許效舜無奈說：「她就是個真性情的妹妹，肚子餓了看到想吃就吃啦！之後我會先幫她顧著，確認現場還有多少東西能吃，不然東西都被她吃光，錄影就要開天窗啦！」此外，節目開拍數月，許效舜也分享鄭仲茵進步許多，笑說：「實境節目最看主持人的臨場反應，這的確不容易。但仲茵很努力，已經逐漸適應實境節奏和鏡頭方位感，現在掌握得相當好了，已經沒問題了！」

神明早有預言？許效舜自爆年少黑歷史，不聽勸下場超慘烈！東森超視提供

自稱是「上天郵差」的許效舜，也分享自己面對神諭的過程：「從小就有感應神明的體質，但年輕時很叛逆，不想面對。有一次，祂給了我嚴重的警告，告訴我會有大事發生，要我千萬別去，但我沒聽勸，結果真的出了事，醒來時人已經躺在醫院的病床上了。那天，我才靜下心來，知道祂是真的在提醒我！」他也表示：「有時候聽到的訊息，可能不屬於自己的使命，聽錯了會越走越偏。但隨著年紀增長，心也漸漸平靜，就能分辨訊息的真偽，我會先擲筊確認，再去實踐，這段過程對我來說是人生裡很大的轉變。」

《神之路》許效舜力挺麥餅阿嬤，曝神明指示：別只顧自己數錢！東森超視提供



