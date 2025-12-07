許效舜親授「無中生有」表演心法！ 曝演員基本功是「從小地方小題大作」
公視台語台開辦的「台語台表演班」高雄班於近日正式開課，首堂客席講座迎來「台語喜劇大師」許效舜親自授課，導師陣容還包括金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵，共同打造更完整的台語演員培訓系統。
作為全台唯一以全台語演出為核心的專業演員訓練計畫，今年將自上百位報名者中精選出14位學員，展開系統化培訓。許效舜在得知「台語台表演班」開辦後，便主動聯繫台語台，明確表示無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場。
許效舜強調語言是文化的根，演員的台語底氣必須從生活累積。他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。他分享了多年拍戲、綜藝經驗，直指演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，而語言能力更直接影響表演深度。他強調：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」
許效舜親授「越在地越國際」心法 一首自創曲讓學員淚崩
許效舜在課堂上強調演員的基本功有兩項：「無中生有」與「小題大作」。如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼；真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史。
課堂中，他分享自己的台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在2023年奪下金曲最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」並提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」
許多因阿公阿媽帶大學員，回頭學台語更能理解語言背後的情感重量，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受到語言、表演與人生的緊密連結。
豪華師資跨界集結 打造台語演員完整養成路徑
今年的「台語台表演班」高雄班師資陣容除了許效舜外，還有金鐘視帝黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲等，課程內容涵蓋語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整的演員養成路徑。
三位常駐導師也送上重要提醒：蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。
