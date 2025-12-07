許效舜親自授課「台下哭一片」 曝演員2基本功

許效舜主動自薦上陣「台語台表演班」高雄班。（圖／公視台語台提供）





由公視台語台今年開課「台語台表演班」，台北班率先開跑後表現斐然，延續成功經驗，「台語台表演班」高雄班也正式開課。近來台語台討論度爆棚的《Talk Talk秀台語》火熱播至第二季，由「台語喜劇大師」許效舜擔任評審長，不只挖掘台語脫口秀新秀，更成功掀起台語節目全新風潮。

「台語台表演班」高雄班客座講師許效舜(左)與學員在課堂上即興演出，互動精彩感人。（圖／公視台語台提供）

高雄班此次最受矚目的亮點，就是首堂客席講座迎來許效舜親自授課，以最高規格為課程揭開序幕；而今年高雄班也由金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵共同擔任導師，一同打造更完整的台語演員培訓系統。

深耕台語喜劇多年的許效舜在得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫，明確表示無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。他以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。

許效舜以自創曲〈心愛的謝謝〉談角色與人生。（圖／公視台語台提供）

許效舜也以多年拍戲、綜藝、廣播經驗分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度。他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。

許效舜更強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」。如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼；真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。

課堂中，許效舜也分享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在2023年奪下金曲最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」

許效舜提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，許多學員因由阿公阿媽帶大，如今回頭學台語，更能理解語言背後的情感重量，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。

說到激動處，很多學員當場落淚。（圖／公視台語台提供）

說到激動處，很多學員當場落淚。（圖／公視台語台提供）



