許效舜親自授課「台下哭一片」 曝演員2基本功
由公視台語台今年開課「台語台表演班」，台北班率先開跑後表現斐然，延續成功經驗，「台語台表演班」高雄班也正式開課。近來台語台討論度爆棚的《Talk Talk秀台語》火熱播至第二季，由「台語喜劇大師」許效舜擔任評審長，不只挖掘台語脫口秀新秀，更成功掀起台語節目全新風潮。
「台語台表演班」高雄班客座講師許效舜(左)與學員在課堂上即興演出，互動精彩感人。（圖／公視台語台提供）
高雄班此次最受矚目的亮點，就是首堂客席講座迎來許效舜親自授課，以最高規格為課程揭開序幕；而今年高雄班也由金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵共同擔任導師，一同打造更完整的台語演員培訓系統。
深耕台語喜劇多年的許效舜在得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫，明確表示無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。他以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。
許效舜以自創曲〈心愛的謝謝〉談角色與人生。（圖／公視台語台提供）
許效舜也以多年拍戲、綜藝、廣播經驗分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度。他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。
許效舜更強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」。如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼；真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。
課堂中，許效舜也分享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在2023年奪下金曲最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」
許效舜提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，許多學員因由阿公阿媽帶大，如今回頭學台語，更能理解語言背後的情感重量，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。
說到激動處，很多學員當場落淚。（圖／公視台語台提供）
【更多東森娛樂報導】
●《鐵獅玉玲瓏》傳奇人物逝！她為文化獻身 享壽86歲
●傳不合多年！浩子、阿翔「互打巴掌」激烈衝突嚇壞Sandy
●催Sandy生第三胎！王彩樺覬覦主持位 推掉百萬酬勞
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 100
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費
憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 75
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 17
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 29
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 12
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 36
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 9
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
魏如萱熱戀小21歲Ian！遠距離戀愛「天天視訊傳情」羞認身體1變化
魏如萱（娃娃）今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，卻一度捲入與對方舊愛若盈的三角戀風波，隨後戀情轉趨低調。如今相隔4個多月，她昨（6）日出席活動大方坦承仍穩定交往中，遠距離戀愛的兩人幾乎每天熬夜視訊，對方見她抱怨變胖，還誇她很漂亮，讓她忍不住害羞臉紅。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
陳曉離婚10個月認「想法過時」 對戲小10歲女星感情觀「聽對方建議」
男星陳曉與陳妍希2月中官宣離婚後，被網友發現他暴瘦9公斤「雙頰凹陷」，結果是為了古裝劇《大生意人》瘦身，為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過一整個四季的極端考驗。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 23