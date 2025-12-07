許效舜變台語推廣大使！現場示範演技「靈魂拼圖湊齊」 台下哭成一片

記者趙浩雲／台北報導

公視台語台打造全台唯一台語演員訓練計畫，金獎台語大師許效舜力挺，為高雄班揭開序幕。（圖／公視台語台 提供）

由公視台語台今年開課「台語台表演班」，台北班率先開跑後表現斐然，不僅透過實作與討論讓學員迅速進入狀況，更成功協助多位學員媒合參與多部台內的台語戲劇作品，實際踏上表演舞台，展現亮眼成績。延續台北班的成功經驗，「台語台表演班」高雄班也正式開課。作為全台唯一以全台語演出為核心的專業演員訓練計畫，今年自上百位報名者中精選十四位學員展開系統化培訓。

台語台長呂東熹指出，雖然《鹽水大飯店》、《台語有影-啥人顧性命》、《台語有影-藍色假期》等戲劇近年在國內外亮眼發揮，但台語影視圈仍面臨台語演員斷層，希望可以透過這個計畫，進而扎根下一代台語影視人才。近來台語台討論度爆棚的《Talk Talk秀台語》火熱播至第二季，由「台語喜劇大師」許效舜擔任評審長，不只挖掘台語脫口秀新秀，更成功掀起台語節目全新風潮。

廣告 廣告

許效舜力挺表示在所不辭，為高雄班揭開序幕。（圖／公視台語台 提供）

深耕台語喜劇多年的舜哥在得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫台語台，明確表示無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。他以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。

從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。舜哥也以多年拍戲、綜藝、廣播經驗分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度。他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。

客座講師許效舜更強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」。如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼；真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。課堂中，他分也享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在 2023 年奪下金曲最佳台語男歌手。

更多三立新聞網報導

小紅書遭禁止一年！中國網紅表態「支持」 險遭詐騙經歷曝：遲早出事

《信號2》等十年恐成廢片！趙震雄「戲份多到難以刪除」 電視台急切割

AAA／完美落幕！潤娥超辣黑絲亮相暖收粉絲大禮 IU「0遮掩」親切道別

曾莞婷「兒子」16歲了！母子合照曝光 感動告白：愛你至死不渝

