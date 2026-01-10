許效舜過年紅包備好十萬「捨得花」 苗可麗大方公開守財小撇步

【緯來新聞網】苗可麗、李千娜、許效舜今（10日）錄製三立、公視台語台春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（以下簡稱《WE ARE》），許效舜笑稱過年身邊有「兩大女神」，也誇李千娜身材與健康狀態維持得極好，三人展現私下好交情，氣氛輕鬆歡樂。聊到過年紅包，許效舜分享自己紅包金額超過六位數，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，強調要建立好的生活與用錢模式；他也感性表示，金錢只是緣份的盈餘，家人與健康才是不可逆、錯過就不再。

苗可麗、李千娜、許效舜錄製春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／攝影組）

許效舜在訪問中也大談馬年運勢，他大方分享自己的守財偏方，是把財神爺請回家；苗可麗則說會在門口放紅包袋，會把紅包袋口朝家裡代表守財。三人談及各自的過年與除夕計畫，皆選擇陪伴家人，許效舜說因為長輩都不在了，除夕夜將陪老婆回家過年；苗可麗更分享對生死與陪伴的體悟，直言歷經家人離開後，更懂得珍惜當下，「沒有人會等你，下一刻不一定還在」。

苗可麗分享過年會在門口放紅包袋，把紅包袋口朝家裡代表守財。（圖／攝影組）

苗可麗與許效舜一登場便互虧鬥嘴，迅速炒熱現場氣氛，合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮。隨後羅時豐接力登台，連唱兩首、魅力全開，還被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」。去年因金鐘表演成為「流量王」的他，羅時豐人氣持續攀升，變成「六塊肌歐巴」，成功吸引大量年輕觀眾，他也自嘲走老運、宛如有福報。接著台語金曲環節接連登場，李千娜穿著水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉引爆全場；孫淑媚更帶舞群演出〈心愛的別走〉，最後以五人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。

李千娜身材維持得相當好。（圖／攝影組）

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

