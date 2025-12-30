許效舜、苗可麗陪除夕圍爐！魏如萱當DJ化解去年苦樂

許效舜（左起）、苗可麗、魏如萱都將登上《WE ARE》。（文總提供）

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今（30日）公布第二波出演名單，包括《超級夜總會》主持群許效舜、苗可麗和羅時豐，金曲女歌手魏如萱，以及時下當紅男ARKis、女團HUR＋，icyball冰球樂團與日本動畫金曲製造機FLOW樂團等超強陣容。

《WE ARE》去年致敬金鐘60橋段深受大眾喜愛，今年特別打造僅此一場的「綜藝夜總會」，找來黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀情到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣。見過大風大浪的他們、縱橫沙場數十年的機智反應及歌唱功力，絕對能讓一家大小拍案叫絕。

《WE ARE》第二波卡司。（文總提供）

魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式陪伴著電視機前的人迎向新年。過去的一年也許有苦有樂，但在她獨特溫暖的歌聲療癒之下，相信大家都能重拾勇氣，迎接更好的一年。

為了配合本次主軸「音樂與藝術」，icyball冰球樂團以「台搖」配上「台漫」，將漫畫元素轉譯為搖滾的語彙，以最有態度的方式迎接馬年的到來。節目更加碼釋出重量級嘉賓，邀請來自日本、演唱《火影忍者》、《Code Geass 反叛的魯路修》等知名動畫主題曲的FLOW樂團與icyball冰球樂團帶來國際夢幻共演。

AKB48 Team TP、ARKis、HUR＋、VERA各個時下最夯的男女團，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，將除夕夜變成大家最熟悉的「舞曲大帝國」。《2026 WE ARE 我們的除夕夜》2026年2月16日晚間8點在三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube、TaiwanPlus等平台播出。

