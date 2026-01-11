許效舜、苗可麗領軍綜藝夜總會！笑聲陪觀眾守歲迎新年
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，10日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。
其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進 70、80 年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。
《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。苗可麗與許效舜一登場便互虧鬥嘴，迅速炒熱現場氣氛，合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮。隨後羅時豐接力登台，連唱兩首、魅力全開，還被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」。
許效舜、孫淑媚、羅時豐、李千娜、苗可麗舞台張力爆表。（圖／三立提供）
去年因金鐘表演成為「流量王」的他，羅時豐人氣持續攀升，變成「六塊肌歐巴」，成功吸引大量年輕觀眾，他也自嘲走老運、宛如有福報。接著台語金曲環節接連登場，李千娜穿著水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉引爆全場；孫淑媚更帶舞群演出〈心愛的別走〉，最後以五人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。
苗可麗、李千娜、許效舜三人過年齊聚，互動自然又溫馨。許效舜笑稱過年身邊有「兩大女神」，也誇李千娜身材與健康狀態維持得極好，三人展現私下好交情，氣氛輕鬆歡樂。聊到過年紅包與生活觀，許效舜分享自己紅包金額超過六位數，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，強調要建立好的生活與用錢模式；他也感性表示，金錢只是緣份的盈餘，家人與健康才是不可逆、錯過就不再。
許效舜在訪問中也大談馬年運勢，他大方分享自己的守財偏方，是把財神爺請回家；苗可麗則說會在門口放紅包袋，會把紅包袋口朝家裡代表守財。三人談及各自的過年與除夕計畫，皆選擇陪伴家人，許效舜說因為長輩都不在了，除夕夜將陪老婆回家過年；苗可麗更分享對生死與陪伴的體悟，直言歷經家人離開後，更懂得珍惜當下，「沒有人會等你，下一刻不一定還在」，一席話讓現場多了份溫暖與省思。
《島嶼四季交響》主題今年直接祭出「男神集合」陣容，集結Bii畢書盡、Feng Ze邱鋒澤、Wayne黃偉晉、Ray黃霆睿四位帥度、唱功、人氣通通在線的一線男神，陪觀眾一起圍爐迎新年。無論是深情獨唱，還是除夕夜限定的夢幻合體共演，四人帥氣同框畫面讓粉絲直呼「太犯規」，也展現與過往截然不同的舞台魅力，堪稱今年除夕夜最養眼、最有感覺的男神級演出。四位男神出場後人氣大PK，讓台下年輕觀眾尖叫聲不斷，連主持人吳姍儒Sandy都大讚：「好帥！」四位各自代表不同季節，代表冬天的邱鋒澤搞笑說自己非常適合冬天因為「咚咚隆咚鏘」，冷笑話讓大家歡笑不斷。畢書盡說今年要積極一點，吳姍儒則回：「那要不要秀一下肌肉？」畢書盡說是指積極寫歌啦！而「電動狂」黃偉晉開玩笑說，台上表演已經減少他打電動的時間！黃霆睿說自己「春夏秋冬」的個性都有，但比較容易EMO所以代表秋天，希望把這種多愁善感的一面放進寫歌裡面；邱鋒澤則許願今年可以辦更多演唱會。
四人難得同台，搭配這次四季主題，特別和藝術家及交響樂團合作，還將音樂重新編曲，和過往呈現完全不一樣。大家紛紛表示機會很難得也很榮幸可以和彼此合作。談及除夕計畫，大家異口同聲都說要陪家人。邱鋒澤自己是老闆，但搞不清楚賺多少錢，被問到紅包是否會漲價，他說當然會，因為「通貨膨脹」，他最近在籌備新歌和演唱會，也請粉絲拭目以待。問到五堅情是否會合體？邱鋒澤表示私下都有聯繫，但目前會比較偏重各人發展。
Marz23擔任熱血隊長。（圖／三立提供）
而去年《WE ARE》曾將台灣體壇冠軍齊聚舞台，掀起滿滿感動與熱血，今年「全民運動」主題則全面升級，邀請全方位流量霸主 Marz23 擔任熱血隊長，率領在威廉波特世界少棒大賽、LLB 世界次青少棒錦標賽、U15 亞洲盃錦標賽、貝比魯斯 U16 世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們霸氣登場。舞台上不只氣勢滿滿，更驚喜加碼「聲」援，體育主播徐展元驚喜獻聲，熟悉又激昂的嗓音一出，瞬間點燃全場情緒。運動、音樂與榮耀交織，一起用最熱血、最驕傲的方式，大聲向世界宣告──「台灣 No.1！」身為爸爸的Marz23接到邀約要和那麼多青年小將一起合作時，覺得非常開心也表示自己的音樂非常適合這段演出，因為先前棒球選手「古林睿煬」也曾經選用他的歌曲當作登板出場曲。談到過年規劃，則說會和家人一起吃飯度過，但最近媽媽通告不斷，根本就是個大明星！
【更多東森娛樂報導】
●許效舜、苗可麗除夕陪圍爐！魏如萱化身DJ嗨翻
●苗可麗過年陪85歲失智父！月搭高鐵10幾趟：爸爸健康最重要
●目睹老公「定位離家越來越遠」！Sandy崩潰接電話揭真相
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 26
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 15
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 4 小時前 ・ 39
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 17
女團金唱片後不想回國？「護照丟海底撈鍋裡」發完又秒刪 粉笑：太愛了
韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源在金唱片頒獎典禮落幕後，深夜在個人IG限時動態曬照，引發粉絲熱議。她上傳一張照片，畫面中將「韓國護照」伸向海底撈火鍋鍋底，似乎在餐桌上調皮擺拍。雖然該動態很快就被刪除，但仍被眼尖粉絲截圖瘋傳，讓網友紛紛猜測：「是不想回韓國了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
69歲澎恰恰中國賣水果！滿頭白髮「叫賣到深夜」 網讚：至少沒貶低台灣
69歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利負債2.4億，2020年宣布破產後，近年轉戰中國直播帶貨，努力賺錢還債。近日有人再度將他深夜直播賣水果的畫面轉傳至社群平台Threads，引來網友表示：「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 9
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13
蔡依林素顏吃早午餐被野生捕獲！「身旁還有2天后」 私下交情曝光
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后蔡依林Jolin日前在大巨蛋舉辦演唱會，創造出演唱會天花板，近來她則是在休息，今（10）日晚將擔任金唱片頒獎典禮的頒獎...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
金唱片／Jennie連續抱回3座獎！上台緊張喊：成員不在我不太會說話
BLACKPINK成員Jennie在本屆金唱片頒獎典禮迎來高光時刻，一晚三度走上舞台領獎，從個人成績到團體榮耀再到全球影響力獎項全數入袋，成為全場焦點之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
2026星開始／Hebe六根清淨出寺了 Lulu盜版呼呼被下台
「黃金單身漢」林俊傑官宣認愛了，是小20歲的廣東網紅「七七」，恭喜JJ終於不用再唱：修煉愛情的心酸～♪（拉炮慶祝）不過老粉絲都知道，他曾坦承暗戀Hebe田馥甄長達10年，而如今這位無緣的女主，在2025尾聲卻跑到韓國體驗寺廟生活，該不會真的看破紅塵吧？（敲木魚）Hebe po文表示：「白羊寺乾淨而舒服的飲食，豐盛了心靈，每天都在期待吃飯。」我看修行是假，吃貨才是真！（指）鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 2