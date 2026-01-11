許效舜、苗可麗領軍綜藝夜總會！笑聲陪觀眾守歲迎新年

許效舜、苗可麗領軍「WE ARE綜藝夜總會」單元。（圖／三立提供）





春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，10日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進 70、80 年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。

《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。苗可麗與許效舜一登場便互虧鬥嘴，迅速炒熱現場氣氛，合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮。隨後羅時豐接力登台，連唱兩首、魅力全開，還被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」。

許效舜、孫淑媚、羅時豐、李千娜、苗可麗舞台張力爆表。（圖／三立提供）

去年因金鐘表演成為「流量王」的他，羅時豐人氣持續攀升，變成「六塊肌歐巴」，成功吸引大量年輕觀眾，他也自嘲走老運、宛如有福報。接著台語金曲環節接連登場，李千娜穿著水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉引爆全場；孫淑媚更帶舞群演出〈心愛的別走〉，最後以五人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。

苗可麗、李千娜、許效舜三人過年齊聚，互動自然又溫馨。許效舜笑稱過年身邊有「兩大女神」，也誇李千娜身材與健康狀態維持得極好，三人展現私下好交情，氣氛輕鬆歡樂。聊到過年紅包與生活觀，許效舜分享自己紅包金額超過六位數，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，強調要建立好的生活與用錢模式；他也感性表示，金錢只是緣份的盈餘，家人與健康才是不可逆、錯過就不再。

許效舜在訪問中也大談馬年運勢，他大方分享自己的守財偏方，是把財神爺請回家；苗可麗則說會在門口放紅包袋，會把紅包袋口朝家裡代表守財。三人談及各自的過年與除夕計畫，皆選擇陪伴家人，許效舜說因為長輩都不在了，除夕夜將陪老婆回家過年；苗可麗更分享對生死與陪伴的體悟，直言歷經家人離開後，更懂得珍惜當下，「沒有人會等你，下一刻不一定還在」，一席話讓現場多了份溫暖與省思。

《島嶼四季交響》主題今年直接祭出「男神集合」陣容，集結Bii畢書盡、Feng Ze邱鋒澤、Wayne黃偉晉、Ray黃霆睿四位帥度、唱功、人氣通通在線的一線男神，陪觀眾一起圍爐迎新年。無論是深情獨唱，還是除夕夜限定的夢幻合體共演，四人帥氣同框畫面讓粉絲直呼「太犯規」，也展現與過往截然不同的舞台魅力，堪稱今年除夕夜最養眼、最有感覺的男神級演出。四位男神出場後人氣大PK，讓台下年輕觀眾尖叫聲不斷，連主持人吳姍儒Sandy都大讚：「好帥！」四位各自代表不同季節，代表冬天的邱鋒澤搞笑說自己非常適合冬天因為「咚咚隆咚鏘」，冷笑話讓大家歡笑不斷。畢書盡說今年要積極一點，吳姍儒則回：「那要不要秀一下肌肉？」畢書盡說是指積極寫歌啦！而「電動狂」黃偉晉開玩笑說，台上表演已經減少他打電動的時間！黃霆睿說自己「春夏秋冬」的個性都有，但比較容易EMO所以代表秋天，希望把這種多愁善感的一面放進寫歌裡面；邱鋒澤則許願今年可以辦更多演唱會。

四人難得同台，搭配這次四季主題，特別和藝術家及交響樂團合作，還將音樂重新編曲，和過往呈現完全不一樣。大家紛紛表示機會很難得也很榮幸可以和彼此合作。談及除夕計畫，大家異口同聲都說要陪家人。邱鋒澤自己是老闆，但搞不清楚賺多少錢，被問到紅包是否會漲價，他說當然會，因為「通貨膨脹」，他最近在籌備新歌和演唱會，也請粉絲拭目以待。問到五堅情是否會合體？邱鋒澤表示私下都有聯繫，但目前會比較偏重各人發展。

Marz23擔任熱血隊長。（圖／三立提供）

而去年《WE ARE》曾將台灣體壇冠軍齊聚舞台，掀起滿滿感動與熱血，今年「全民運動」主題則全面升級，邀請全方位流量霸主 Marz23 擔任熱血隊長，率領在威廉波特世界少棒大賽、LLB 世界次青少棒錦標賽、U15 亞洲盃錦標賽、貝比魯斯 U16 世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們霸氣登場。舞台上不只氣勢滿滿，更驚喜加碼「聲」援，體育主播徐展元驚喜獻聲，熟悉又激昂的嗓音一出，瞬間點燃全場情緒。運動、音樂與榮耀交織，一起用最熱血、最驕傲的方式，大聲向世界宣告──「台灣 No.1！」身為爸爸的Marz23接到邀約要和那麼多青年小將一起合作時，覺得非常開心也表示自己的音樂非常適合這段演出，因為先前棒球選手「古林睿煬」也曾經選用他的歌曲當作登板出場曲。談到過年規劃，則說會和家人一起吃飯度過，但最近媽媽通告不斷，根本就是個大明星！



