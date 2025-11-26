許文忠/賴清德華盛頓郵報的台灣破產宣言：史詩級的戰略悖論

文／許文忠（台灣社會共好論壇研究員、暨大國企副教授）

總統賴清德在《華盛頓郵報》發表投書，宣示將在2030年前把國防預算提高至GDP的5%，並提出400億美元追加軍購預算。這篇文章的核心訊息，是希望向國際展現台灣捍衛自我的決心。但若將這些承諾放在台灣當前財政、貿易與區域情勢的大框架中，結果卻顯示出另一種令人憂心的發展——這並不是一份強化台灣的藍圖，而更像是一份可能掏空台灣的破產計畫。

賴清德宣布追加1.25兆國防特別預算（攝自中天新聞）

尤其在《金融時報》披露，台美正在討論規模高達4000億美元的台灣對美投資承諾後，整件事更不只是軍事議題，而是一場涉及產業、財政、貿易結構的全面性重組。問題在於：台灣真的承擔得起這樣的方向嗎？而這背後，更浮現出一個世界史詩級別的巨大悖論。

一、台灣外匯命脈仍在中國大陸市場，構成戰略悖論

根據財政部統計，台灣在2024年出口4750億美元，進口3940億美元，全年貿易順差達806億美元，創下歷史第二高。其中，對中國大陸與香港的順差就高達699億美元，占整體順差近九成。中國大陸與香港長期是台灣第一大出口市場，2024年也占出口總額約31.7%。

即便2025年以來對美出口強勢，財政部月報仍顯示：對中國大陸出口仍維持成長，且金額依舊龐大。換言之，直到今天，支撐台灣外匯與財政最主要的金流來源，依然是中國大陸及香港市場。

這就構成了一個堪稱世界史上最荒謬的戰略悖論：台灣的軍備經費，竟完全依賴從其主要假想敵市場賺取的順差來支付。我們辛苦從中國大陸市場賺到的外匯，轉手就變成向美國採購武器的資金，用以「防禦中國大陸」。這使得台灣的軍備體系在財政上，陷入了對中國大陸前所未有的依賴。軍購預算越高，這種財務上的依賴就越深。

二、若ECFA受限，金流將瞬間斷裂

這個悖論最脆弱的一環，就是金流的穩定性。北京近年多次表示，民進黨政府若持續採取敵意言行、不斷推動「去中國化」，將評估限縮ECFA優惠。這並非空穴來風，而是一項帶有明確政治訊號的警告。

ECFA對台灣的重要性非常具體：

* 多數受惠品項為中小企業主力產品；

* ECFA降低了台灣出口中國大陸的關稅與門檻；

* 是台灣長期保持對陸順差的重要原因之一。

一旦ECFA被限縮，首先衝擊的就是台灣出口體質，對陸順差可能從700億美元快速下滑。若順差減半，台灣不只外匯流量驟降，新台幣也會面臨貶值壓力，民進黨政府財政可用空間立即縮水。

這意味著：民進黨政府目前承諾的軍費與對美投資，若失去對陸順差支撐，將只能靠舉債或直接動用台灣人民的財產來填補。這不是意識形態問題，而是簡單的算術。

賴清德宣布追加1.25兆國防特別預算（攝自國防部發言人臉書）

三、軍費提高至GDP 5%：國防的財政命脈，對大陸依賴倍增

賴清德承諾將軍費提高至GDP 5%，被形容為「重大歷史突破」。但事實上，這個比例放在國際上相當極端——連北約國家都以2%為目標，少數花到4%的國家，通常都面臨周邊戰爭威脅或財政極度緊縮。

對台灣而言，軍費若長期維持在5%，意味著：

* 軍事支出將佔用民進黨政府大量預算；

* 長照、托育、健保與社會住宅等民生需求更難獲得資源；

* 教育、科研、產業升級與能源轉型預算將被迫縮水；

* 財政結構將從「發展型」轉成「軍費優先型」。

更核心的悖論在於，當軍備預算從GDP的2.5%翻倍至5%，而這筆預算的資金來源（大陸順差）不變時，等於台灣的軍備財政命脈，對中國大陸的依賴程度也同步翻倍。為了在軍事上防禦大陸，我們卻讓軍備的錢包在財務上可能五倍、十倍地更加依賴大陸，一旦金流被切斷，整個軍事體系將面臨斷炊風險。這種結構性的脆弱，才是台灣安全最大的隱患。

四、4000億美元對美投資：台灣能承受嗎？

《金融時報》報導指出，美國期待台灣在供應鏈協議中提出規模高達4000億美元的投資承諾。這不僅金額龐大，也將重塑台、美、中國大陸的整體經貿關係。

如果台灣在美國大規模建廠、投入能源與基建合作，可能帶來下列結果：

1. 台灣產業升級資金被抽走：本土研發能力將更加吃緊。

2. 台灣本地基礎建設與教育資金被排擠：能源、交通等項目恐被延宕。

3. 台灣人才與供應鏈外流加速：產業空洞化風險升高。

4. 美國獲得大量投資紅利，而台灣承受社會成本。

長期來看，這會讓台灣愈來愈像「美國供應鏈的資金來源」，而非自主經濟體。若再遇上ECFA受限，台灣經濟將面臨雙面擠壓。

賴清德宣布追加1.25兆國防特別預算（攝自賴清德臉書）

五、民主監督被縮限，重大政策在黑箱中推動

更令人擔憂的是，這些攸關台灣未來二十年的重大決策——軍費暴增、巨額軍購、海外投資承諾——都缺乏充分的公開與討論。

* 軍購細節以「機密」為由無法檢視；

* 對美投資承諾至今未公開具體內容；

* 國安與外交體系掌握所有談判資料，人民完全被排除在外。

當「國家安全」被用來掩飾一切，不僅無益於民主，更會讓政策偏離人民真正需求。台灣的民主，需要透明的討論，而不是單向宣布。

結語：台灣需要的是和平的強韌，不是昂貴的幻象

賴清德的華郵宣言固然意在展現民進黨的信心，但若把所有財政資源壓在軍費與美國投資上，卻忽略台灣最根本的外匯結構、產業現況與民生需求，最終恐怕只會讓台灣背負沉重代價。

尤其一旦ECFA受限、對陸順差崩落，所有軍費與海外支出都將必須從人民的口袋中補上。台灣不該成為任何國家的提款機，也不該讓台灣的未來被高風險的政治承諾綁死。

真正能讓台灣長治久安的，不是GDP 5%的軍費，而是：

* 穩定的兩岸經貿關係；

* 健全的財政；

* 投資教育與產業升級；

* 完整的社會安全網；

* 以及透明的政策討論。

一個把錢投入民生與未來的台灣，才會真正安全；一個掏空自身、把財富送往海外、並把同胞認錯敵人才是台灣真正的危險。

※以上言論不代表中天新聞網立場

