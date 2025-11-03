許文萍鄉長引領埔鹽鄉糯米藝術節 農特產轉型為地方創生平台

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】埔鹽鄉年度盛事「糯米藝術節」於11月2日熱鬧登場，活動至今已邁入第18個年頭，依然人氣不減。自許文萍鄉長上任以來，她以創新思維與團隊合作為核心，讓這項傳統活動年年注入新意，從展演內容到社區參與，都展現出埔鹽鄉滿滿的活力與凝聚力。

埔鹽鄉公所年度糯米藝術節活動湧入三千位民眾投入，熱鬧的氣氛展示鄉長許文萍連結村辦公室與社區發展協會的成果。（圖／記者周厚賢攝）

許文萍鄉長表示：「今年的活動真的是既多元又精彩，還加入了許多大朋友童年最懷念的『捉泥鰍』體驗。」她強調，每年活動能夠順利舉辦，最重要的是各社區發展協會、村辦公室與民間團體的共同參與與努力。看到年輕家長帶著小孩一起同樂，是他認為最美的地方創生畫面，也象徵埔鹽在文化傳承與世代融合上的成功。

親為埔鹽特產糯米代言，許文萍鄉長致力推廣鄉內農產行銷。（圖／記者周厚賢攝）

今年的糯米藝術節以「糯米文化新風貌」為主題，不同於一般鄉鎮活動邀請外來攤販設攤，本次幾乎全由本地社區與青年團體策劃，展示在地創意與產業能量。現場攤位以糯米食材延伸出多樣料理，包括芋頭粿、肉粽、竹筒飯與麻糬等，不僅保留古早味，更融入創新元素，成為遊客們爭相品嚐的特色美食。此外，活動也吸引企業熱情響應，像是雅頓公司贊助布丁與氣球，讓現場大小朋友都能滿載歡樂。從美食、體驗到文化展示，糯米藝術節早已成為埔鹽鄉凝聚情感與推展觀光的重要節慶品牌。