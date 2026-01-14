許文融大師於高港旅運中心揭幕 雕塑《美麗傳說》

《美麗傳說》展品與臺灣港務股份有限公司長官合影，左起：高雄港務分公司總經理王派峰、臺灣港務公司董事長周永暉、許文融大師、臺灣港務公司總經理王錦榮、業務副總張展榮。（圖：高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司表示，享譽國際的臺灣當代藝術家許文融大師昨（十四）日於高雄港旅運中心舉辦藝術品揭幕會，展示其雕塑作品《美麗傳說》。今（一一五）年適逢高雄港建港一百一十七週年，這場藝文饗宴讓高雄港旅運中心見證海洋與藝術品的美麗交會。

高雄港務分公司說明，《美麗傳說》是許文融大師不斷追求藝術創新的結晶，也是將書法筆勢轉化為立體雕塑的重要創作。作品以青銅與不鏽鋼為主要材質，透過流動而向上匯聚的形體，展現筆勢成形的力量；底座則取法水墨石頭皴法，象徵穩固根基與自然意象。這件作品融合東方詩書文化與現代雕塑美學，巧妙應用草書線性美來展現藝術家對傳統與現代間的獨特理解，達到「詩、書、畫」合一的美學效果。許大師以其精湛技藝與深邃藝術視野，為觀眾呈現一幅情感豐富的視覺盛宴。

在優美古箏的演奏中，許文融大師於現場為其作品《美麗傳說》之名現場揮毫，以大毛筆氣勢磅礡揮灑出蘊含藝術筆韻的文字線條，展現其深厚的書法造詣，而「美麗傳說」四字墨寶，更與許大師雕塑作品相互輝映，營造和諧藝術氛圍。

臺灣港務公司董事長周永暉表示，《美麗傳說》即日起將擺放於高雄港旅運中心，透過藝術與日常生活的緊密結合，讓每位駐足的旅人能暫時停留，領略藝術魅力，聆聽文化迴響。未來美麗傳說將會至港務公司各港巡迴展出，除提升旅運中心的文化氛圍，也樹立港口作為藝術與旅遊交匯點的形象。