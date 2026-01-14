許文融大師於高雄港旅運中心揭幕雕塑《美麗傳說》 現場揮毫引領國風之美

享譽國際的臺灣當代藝術家許文融大師於今(十四)日在高雄港旅運中心舉辦了藝術品揭幕會，展示其雕塑作品《美麗傳說》，今年適逢高雄港建港一百一十七週年，這場藝文饗宴讓高雄港旅運中心見證了海洋與藝術品美麗的交會。

《美麗傳說》是許文融大師不斷追求藝術創新的結晶，亦為將書法筆勢轉化為立體雕塑的重要創作，該作品以青銅與不鏽鋼為主要材質，透過流動而向上匯聚的形體，展現筆勢成形的力量；底座則取法水墨石頭皴法，象徵穩固的根基與自然意象。這件作品融合了東方詩書文化與現代雕塑美學，巧妙地應用了草書線性美來展現了藝術家對傳統與現代之間的獨特理解，達到「詩、書、畫」合一的美學效果。許大師以其精湛的技藝和深邃的藝術視野，為觀眾呈現了一幅情感豐富的視覺盛宴，使人們在欣賞作品的同時，思考人類與自然、傳統與現代之間的關係。

廣告 廣告

在優美古箏的演奏中，許文融大師於現場為其作品《美麗傳說》之名現場揮毫，以大毛筆氣勢磅礡地揮灑出蘊含藝術筆韻的文字線條，展現其深厚的書法造詣，讓參與來賓震撼不已，而「美麗傳說」四字墨寶，更與許文融大師的雕塑作品相互輝映，營造出和諧的藝術氛圍。(見圖)

臺灣港務公司周永暉董事長表示，《美麗傳說》即日起將擺放於高雄港旅運中心，透過藝術與日常生活的緊密結合，讓每一位駐足的旅人能夠暫時停留，領略藝術的魅力，聆聽文化的迴響；未來美麗傳說將會至港務公司的各港巡迴展出，除了提升旅運中心的文化氛圍，也樹立了港口作為藝術與旅遊交匯點的形象。

藉此展品的安置，旅運中心將成為一個結合藝術與旅遊的文化交流平台，讓更多的人在旅途中感受到臺灣當代藝術的獨特魅力，進一步促進港口的國際形象與旅遊吸引力。