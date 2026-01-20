許明杰怕被酸「靠媽」拒同台 許仙姬痛心：我很丟臉嗎？

中天綜合台《綜藝OK啦》將播出「我家兒子真的很有事，不吐不快！媽媽控訴大會砲火全開」。許仙姬想不透兒子許明杰為什麼很抗拒和她同台：「我很丟臉嗎？他不想讓人知道許仙姬是他媽媽，他在上海拍戲，我去探班，他看到我很不開心，覺得妳來幹什麼？」

許明杰怕被貼星二代標籤。（圖／中天電視 提供）

許明杰解釋只是怕被貼標籤：「我出道4、5年才開始跟媽媽上節目，因為我是星二代，我很怕被說是靠媽媽進這行。」但許仙姬對這解釋不太滿意：「我的時代跟你的時代不一樣，你是偶像團體，我是閩南語歌仔戲。」

廣告 廣告

她還提到母子倆曾為一事吵得不可開交：「他高中時，我看到有個光碟夾在書裡，我說『你在看成人電影嗎』？他比我更生氣地說『這沒什麼，我同學都在看』，就把光碟往地上丟。」許明杰聽完立馬反駁說是媽媽反應太誇張：「她斥責我是變態耶！」許仙姬則說出自己介意的點：「他的年紀還不應該看那個，應該要再大一點或是結婚後，那時候我們吵得很厲害，我大概3個月不跟他講話。」

許仙姬想不透兒子許明杰為什麼很抗拒和她同台。（圖／中天電視 提供）

朱宇謀媽媽不滿他自己辦了休學：「他要成為明星，竟然自己偷偷休學，還理直氣壯地說『我已經長大了，不用妳管』，就甩門離家出走，好幾個禮拜沒回來。」但朱宇謀反倒覺得是媽媽太傳統：「未來要做什麼她不管，至少大學要讀完，但我覺得走這行實戰經驗比較重要，剛好有公司要簽我當練習生，我必須把時間空出來。」

朱宇謀覺得是媽媽太傳統。（圖／中天電視 提供）

而朱宇謀還被媽媽抱怨太固執：「我視網膜剝落開刀要去複檢，他騎摩托車來要陪我去，我說我現在不適合騎摩托車，他說一定把我安全送達，本來坐計程車30分鐘可以到，他騎了1小時，到那邊眼睛乾乾澀澀的，醫生就說『妳這樣眼睛會惡化』。」朱宇謀聽完委屈表示：「那時候我經濟狀況比較不好，醫藥錢也是我姊姊出的，我覺得自己很沒用，想說為她做點什麼。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

延伸閱讀

刑事局新任局長邱紹洲正式接任！ 將推動AI智慧偵查

陸機器人進軍海外造飛機！空巴採購優必選Walker S2

專家：國家安全等因素將令中美AI難融合