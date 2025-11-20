許明洧愛心遍灑鄰里 疼惜浪浪照顧牠

台中慈濟志工許明洧，今年68歲，家裡開貿易公司，總會特別進貨給慈濟義賣，她積極走訪街坊鄰居勸募愛心，希望更多人一起行善，除了做志業很精進，富有慈悲心的她，外出會飼養流浪貓狗，也帶回來家裡照顧。

每天定時餵養，許明洧總是妥善照顧，從街頭撿回來的流浪貓咪和狗兒。

這隻狗兒叫小乖，已經養了好多年，因為老化失去視力。

慈濟志工 許明洧：「(梅雨季)三個月都在淋雨，(那時候)我真的捨不得，所以有一天，我就帶了一個布袋，然後就把牠揹回來。」

廣告 廣告

許明洧平日外出總會攜帶飼料，在外頭餵養流浪貓狗。

慈濟志工 許明洧：「因為流浪貓跟流浪狗，其實是有一餐沒有一餐的，我希望我手伸得到的地方，就可以讓牠們溫飽。」

「老闆，你給我們義賣，幫忙買兩包，好嗎。」

富有愛心的許明洧，做志工也全心付出，平日積極募心募愛。

街坊鄰居很多是她的會員，好事大家一起做，義賣一起來。

慈濟志工 許明洧：「我們家有貿易公司，我們用貿易公司，來進貨是很簡單，因為我的廠商很多 。」

鄰居 陳廖錦：「人隨和啦，做這個要有菩薩心。」

不怕累，在大太陽底下，逐一拜訪鄰居，雖然68歲了，許明洧體力好，因為付出，人也更輕安自在。

更多 大愛新聞 報導：

慈青學長心靈尋根 跨世代凝聚向心力

家業志業夫妻同心 菩薩道上好修行

