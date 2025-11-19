許明睿搭檔高雅茹率先拿分 東京聽奧10公尺手槍團賽奪銀

公視記者牛暄文指出，「東京聽障奧運的比賽場館分散各地，而我們現在所在是射擊項目的比賽場館附近，帶你一起來看射擊比賽的情況。」

10公尺空氣手槍團體金牌戰，台灣代表隊許明睿、高雅茹開局氣勢十足，2人都射出高分率先拿下首輪2分。不過對手印度實力同樣堅強，立刻追回2分。之後台灣隊再度要回2分重奪領先，但隨後手感不穩，被表現穩定的印度組合逆轉，分數逐漸被拉開，最終印度隊先拿到16分，台灣隊收下銀牌，對於這面銀牌教練相當滿意。

聽奧射擊教練唐嘉信認為，「射擊比賽都跟自己打，所以我們不用去管別人打得好不好，重點是自己有沒有正常發揮，這個比較重要。」

首日比賽不管是高雅茹或是許明睿都表現失常，不過這次迅速調整回來，預賽2人都射出水準，以總分566、第2名之姿晉級金牌戰。

聽奧10公尺手槍團體賽銀牌高雅茹覺得，「教練有告訴我很多的話，我去思考思考，給自己正面的思考，再鼓勵睿睿不要放棄。」

聽奧10公尺手槍團體賽銀牌許明睿表示，「我就突然清醒，專注在比賽。」

射擊隊接下來將投入25公尺手槍項目的準備，2位選手也表示，這次奪銀讓他們重新找回比賽感覺，有信心能再更上一層樓。