許景淳留下「民歌之父」楊弦最後身影 楊太太 Lydia發「再也不能為大家唱了」，請「維基」更正聲明

民歌之父楊弦最後身影.許景淳在大巨蛋演唱會跟楊弦合照，／取自許景淳臉書

美聲歌后許景淳受楊弦大哥、太太Lydia之託，代為轉達一則關於楊弦大哥離世的公開訊息，並感謝各位長久以來的關心與惦念。 「民歌之父」的楊弦傳出13日過世，享壽75歲，他太太Lydia說，楊弦先生，於 12 月 12 日（週五）入院，並於 12 月 14 日（週日中午）平靜離世。近日仍有親友關心，欲與他聯繫演唱、出版等事宜，在此一併說明——

很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。 許景淳跟楊弦在大巨蛋演唱會，最後一次見面，2人還開心合照，許景淳提到那天演唱會時，楊弦的狀況非常好，他還很開心，兩人還有說有笑，對他的突然離去，感到非常的意外及與不捨。

楊弦在台灣全面以西洋歌曲為主流音樂的年代，創作了民歌，他的歌曲打開了台灣創作為主流的環境，產生了台灣滾石等2大唱片公司的投入。

今年二月楊弦參與中華音樂人交流協會主辦的「民歌五十演唱會」，他在小巨蛋演唱〈江湖上〉，11月他也參加大巨蛋演出。

（以下為 Lydia 的公開訊息） 感謝大家的關心、惦念與祝福。我的先生，楊弦先生， 於 12 月 12 日（週五）入院，並於 12 月 14 日（週日中午）平靜離世。

近日於 Google、維基及部分媒體網路平台，流傳其於週六離世的說法，與實際情況略有出入，特此溫柔更正；亦懇請協助註記正確時間，敬請見諒。

近日仍有親友關心，欲與他聯繫演唱、出版等事宜，在此一併說明——很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。

「我與家人已為楊弦安排追思誦經祝念，後續治喪與追思相關事宜，將於適當時機再行敬告各位親朋好友。謝謝大家對楊弦的關愛與惦念。願他安住光明與慈悲之中，心安自在；也願大家平安、健康、喜樂。」

楊弦，我們認識之後，有一次一起去見一位老師。 老師說，我們幾輩子以前是修行的道友，而且還會為了打掃庭院，各持不同的意見。

那一刻我笑了，因為那樣的畫面，像極了這一世的你。 認識你，讓我真正明白什麼是修行。這是我此生最大的收穫。 你是一位修行者，此生修行，此生與你相伴。 未來的路上，願我們在修行的道路上，於光中再相逢。