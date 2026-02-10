許智信以林姿妙秘書名號詐財 更一審判貪污10罪

（中央社記者劉世怡台北10日電）前宜蘭縣專員許智信以縣長林姿妙秘書名號詐騙投資，7罪定讞，另10罪更審。高院更一審今天依貪污罪的公務員利用職務機會詐財罪10罪，各判7年2月至7月10月不等徒刑，可上訴。

本案起於，許智信於民國109年2月至112年9月間，受聘於宜蘭縣政府公共造產基金擔任業務員等，同時也是縣長林姿妙團隊駐區宜蘭市專員，代表或陪同縣長參與活動，使數名告訴人誤信其與縣長關係密切，財務穩健。

許智信明知投資失利、積欠債務，卻佯稱可透過他投資縣府標案、採購案等，使告訴人分別交付新台幣20萬至1280萬元不等款項。

許智信被控7個詐欺取財罪，非屬公務員職務上犯罪，已判決定讞，應執行2年6月徒刑並已入監執行。另10個詐欺取財罪部分，最高法院認為，依卷證內容，許智信此部分行為是否與職務相關，及是否利用職務機會詐取財物，仍須調查，將案件發回台灣高等法院，由高院更一審審理。

高院更一審今天認為，綜合卷內事證，許智信確實觸犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪（10罪）；許智信僅坦承犯普通詐欺罪，否認涉犯貪污罪，並不可採。

更一審審酌，許智信犯後態度不佳，未坦承全部犯行，迄今未與10名被害人達成和解，依貪污罪的公務員利用職務上機會詐取財物罪10罪，各判處7年2月至7月10月不等徒刑，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1150210