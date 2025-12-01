許智傑促北高雄成科技副都心 交通行政生活與產業須同升級

立委許智傑主張，北高雄要成為真正的科技副都心，交通、行政、生活與產業必須一起升級。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑一日主張，北高雄要成為真正的科技副都心，交通、行政、生活與產業必須一起升級！

許智傑表示，這幾年北高雄因台積電進駐、高科技S廊帶成形（路竹科學園區 × 橋頭科學園區 × 楠梓科技園區 × 岡山本洲工業區）、百貨公司建置，科技生活圈快速成長。他與邱志偉更希望爭取台積電一奈米廠、讓更多半導體供應鏈進駐北高雄，讓產業聚落更完整。

許智傑指出，北高雄的交通、科技發展與行政資源分配需要超前部署，近五年北高雄人口增加一萬六千餘人，人口不只增加住宅需要，也帶來市政服務需求。他與邱志偉爭取設立北高雄市政服務中心，提供市民就近辦理的單一窗口，避免舟車勞頓。

許智傑提到，人口增加帶來上下班潮、貨運量、產業流動，同時增加交通阻塞的問題。他爭取臺鐵設置台積電站、青埔站，加上目前已成功爭取國道一號楠梓—台南由六線道拓寬至八線道正在施工當中，將大幅舒緩交通阻塞問題。

許智傑強調，科技廊帶是高雄下一個十年的推力，而北高雄是起點，交通、行政、生活與產業一起升級，科技副都心才會真正成形。

