許智傑促成三井LaLaport落腳鳳山 陳其邁稱讚：市長級城市經營

三井Shopping Park LaLaport 19日於高雄鳳山舉行上梁儀式。（圖／許智傑辦公室提供）

「三井Shopping Park LaLaport高雄」今（19）日於高雄鳳山舉行上梁儀式，高雄市長陳其邁致詞時感謝立委許智傑，指出他是促成三井投資鳳山的「關鍵推手」，並稱讚許智傑對地方建設的奔走「比市長更像市長」。

三井LaLaport所在的衛武營旁的國泰重劃區台糖土地，過去長期面臨開發瓶頸。由於該地塊涉及多方權屬，開發程序極其複雜。許智傑回憶，這塊土地已經在法院訴訟10餘年，等於將鳳山最精華的地段荒廢了10年之久，後來自己多次在中央召開協調會，並提出用仲裁的方式來做調停。」

許智傑續指，後續聽聞三井集團正在南臺灣尋覓適合進駐大型商場的適合空間，於是自己以鳳山「人口紅利」與「衛武營藝術特區」的雙重優勢，算是代表鳳山向三井集團毛遂自薦。再加上陳其邁市長的行政團隊協力幫助下，才能夠有明年即將開幕的鳳山三井Lalalport，「我也特別感謝三井集團認同鳳山、願意投資鳳山，預計未來創造超過 2,000 個就業機會，帶動周邊文創與觀光產業。」

許智傑提到，三井Lalalport旁邊就是衛武營文化藝術中心，更有47公頃的綠地，未來這裡以後將成為商業、藝文、休憩的多功能場域。而三井LaLaport的上梁，也象徵著鳳山的起飛，自己對高雄的願景，是讓每一個行政區都能找到自己的產業靈魂。「在中央我爭取經費，在地方我協調進度，未來的鳳山將是高雄的新都心，我已經準備好將這樣的成功模式擴散到整座城市。」

