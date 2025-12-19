圖說：許智傑促成三井LaLaport落腳鳳山。（圖片來源：許智傑辦公室提供）

高雄鳳山眾所矚目的商業地標「三井Shopping Park LaLaport高雄」19日舉行上梁儀式。高雄市長陳其邁致詞時特別感謝立法委員許智傑是促成三井投資鳳山的「關鍵推手」，更感性表示許智傑對地方建設的奔走「比市長更像市長」。

三井LaLaport所在的衛武營旁的國泰重劃區台糖土地，過去長期面臨開發瓶頸。許智傑在多年前便洞察到，鳳山身為高雄人口最多的行政區，極需一座具備國際水準的商業中心來帶動區域轉型。由於該地塊涉及多方權屬，開發程序極其複雜。他回憶當時情況表示，這塊土地其實已經在法院訴訟10餘年，等於將鳳山最精華的地段荒廢了10年之久。

後來許智傑多次在中央召開協調會，並提出用仲裁的方式來做調停，後續聽聞三井集團正在南臺灣尋覓適合進駐大型商場的適合空間，於是他以鳳山「人口紅利」與「衛武營藝術特區」的雙重優勢，代表鳳山向三井集團毛遂自薦，再加上陳其邁市府行政團隊協助，才能夠有明年即將開幕的鳳山三井Lalalport。

許智傑也特別感謝三井集團認同鳳山、願意投資鳳山，預計未來創造超過 2,000 個就業機會，帶動周邊文創與觀光產業。許智傑提到，三井Lalalport旁邊就是衛武營文化藝術中心，更有47公頃的綠地，未來這裡以後將成為商業、藝文、休憩的多功能場域。

許智傑表示「三井 LaLaport 的上梁，象徵著鳳山的起飛。他對高雄的願景，是讓每一個行政區都能找到自己的產業靈魂。在中央爭取經費，在地方協調進度，未來的鳳山將是高雄的新都心，而他準備好將這樣的成功模式，擴散到整座城市。

