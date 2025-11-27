許智傑促要有無宵禁機場 讓高雄能真正接軌全世界

立委許智傑強調，高雄需要一座廿四小時無宵禁的國際機場，才能真正接軌全世界。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑廿七日呼籲，南臺灣一定要有一座廿四小時的無宵禁國際機場，讓更多國際航線願意飛高雄，讓商務、觀光、在地市民都能享受真正與世界接軌的便利。

許智傑強調，高雄需要一座廿四小時無宵禁的國際機場，才能真正接軌全世界，高雄是南台灣的國際門戶，但現行小港機場有宵禁，航班有限，讓深夜與清晨航班都無法起降，國際航空公司也因限制重重而不易落地。

許智傑指出，有宵禁其實對高雄發展造成很大的限制：長程與深夜航班不能來、航班時段被卡住，高雄很難吸引更多國際航空、更多航線。國際航空公司不易進駐、不能廿四小時運作，航空公司自然不會把重要航點設在高雄。貨機無法彈性起降，影響半導體與科技產業發展。

許智傑提到，未來五至十年，科技產業需要的空運量預估在八百一十九至一千六百四十七噸，但小港機場二○四○年規劃的貨運量只有九點六萬噸，遠遠不夠因應南台灣未來產業的需求。