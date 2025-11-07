許智傑偕6綠委齊推南高屏大生活圈 喊話中央打造南台灣24小時機場 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

為推動南台灣區域經濟共榮發展，民進黨「南高屏Lucky 7立委」，包含林俊憲、郭國文、許智傑、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位立委，今（7）日於立法院共同召開「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，齊聲呼籲中央規劃「南台灣24小時機場」，讓南高屏能直航全球、貨運不打烊。

許智傑指出，南高屏大生活圈的人口規模已達約540萬人，高雄約270萬、台南約190萬、屏東約80萬，具備形成完整區域經濟圈的條件。他認為，南高屏大生活圈已具備完整產業布局，包科技業、農業、觀光及海空港物流，生活圈內勞動力完整、通勤圈擴大、文化多元豐富，具備吸引大型企業投資、形成南部自主經濟圈，未來盼能持續減少以台北看天下的角度，重視南台灣的觀點。

廣告 廣告

綠委共同呼籲，爭取南台灣24小時機場，目前南台灣機場因為宵禁問題、量體不足、過夜停機坪供不應求、缺乏長程航線、夜間貨運量能有限、航站設施老舊、缺乏多元商業設施等待改善問題，導致發展受到阻礙。目前飛航33處境外航點，每週飛航398班，分別恢復至108年航點數89%、平均航班數108%，已恢復疫情前的量能。

林俊憲表示，疫情過後，許多鄉親期盼國際航線能盡快復航，因此積極與虎航合作爭取。他已成功推動台南直飛熊本與沖繩航線，未來將拓展更多航點，並針對機場內設施進行改善，讓南部鄉親有更完整及多元的選擇，並與高雄機場共同分擔南台灣的航空運輸量。

郭國文表示，台南機場終於也爭取到國際航線，年底可以直飛日本，未來在新機場達成前，會繼續爭取更多不同航線。

邱志偉表示，持續為南台灣空運發展奔走，爭取「新飛機、多航班、增長程」，要求政府提供更多政策誘因，強化南部國際航線能量，落實南北發展均衡。期待高雄機場宵禁問題能獲得轉圜，未來可配合航班時間帶，讓南部民眾能在高雄機場直接啟程，不必再舟車勞頓北上桃園搭機。

廣告 廣告

伍麗華期待，高雄若能有24小時的國際型機場，將會成為未來南高屏、台東族人及國際旅客的重要交流樞紐，她昨日也陪同巴丹群島省長及副省長拜會高雄市長陳其邁，大家都非常認同巴丹群島包機直航、開放郵輪入港等事宜的相關討論。她強調，交通及觀光將會是帶動高雄國際化的重要契機，加上原博館及茂管處的觀光行銷，南島文化做為高雄市的新亮點，絕對能夠讓大家驚豔。

許智傑表示，目前高雄機場有連結台南市區與墾丁的客運路線，兩條快線串聯起南台灣與世界的連結，未來若可以透過捷運紅線，延伸到台南、屏東，南台灣生活圈透過捷運到機場更便利。

鍾佳濱表示，目前台灣的空運貨運，桃機占96%，政府應該要有前瞻性交通規劃，且桃機常發生塞機，若空運都集中在此，台灣的晶片將運不出去。他建議，應及早評估半導體產業未來10年需求，及早在南部，甚至是屏東規劃興建國際貨運機場。

徐富癸認為，屏東恆春機場很適合推動季節包機，在新機場推動成功前，應該要先強化現有機場角色，也會繼續爭取直飛屏東的航線。

照片來源：許智傑辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

蘇貞昌獻聲挺邱議瑩接棒陳其邁 下週辦大旗美造勢守護高雄

綠營高雄初選拚政見 賴瑞隆拋「幸福首都工程」5大計劃

【文章轉載請註明出處】