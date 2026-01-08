許智傑催票最後衝刺 釋出最新影片喊話市民選最有能力候選人

【記者 王苡蘋／高雄 報導】選戰進入最後關鍵時刻，高雄市長參選人許智傑今（8）日釋出最新催票影片，呼籲市民投票時，要選擇「最沒有爭議、基層實力最堅定、做事最有能力」的候選人。

許智傑在影片中強調，他個人獲得現任市長陳其邁的人格保證，是最能落實施政、實際做事的候選人。許智傑指出，他多次被讚許人格特質甚至比市長更像市長，已經做好準備銜接陳其邁市長的施政理念，帶領高雄迎向下一個10年的發展。

他呼籲市民朋友在投票時，以高雄長遠利益為重，選擇最有能力、最值得信任的候選人，讓高雄持續成長、再創佳績。（圖╱許智傑立委服務處提供）