許智傑公布首支政見影片 從高雄港出發規劃科技轉型、連結國際

立法委員許智傑強調，他以「從高雄港出發」為主軸，宣示將帶領高雄重返世界第三大港榮景。（圖／許智傑辦公室提供）

高雄市長參選人許智傑今（6）日發布首支政策影片，以「從高雄港出發」為主軸，宣示將帶領高雄重返昔日世界第三大港的榮景。許智傑表示，未來將推動AI及數位科技轉型，打造「智慧港口」，提升貨櫃轉運與物流競爭力；同時擴大國際郵輪旅遊產業，積極爭取更多國際航線進駐，帶動觀光與消費經濟成長。

許智傑說，高雄港曾位居世界第三大港，是高雄在經濟發展上的重要基礎，而目前正是高雄轉型智慧城市的重要時刻，所以高雄港也要搭上AI應用的這班列車，絕不能停滯不前。他將延續推動利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，希望將高雄港轉型為「高雄智慧港口」，提升高雄港的貨櫃轉運競爭力。

廣告 廣告

許智傑續指，臺灣位在太平洋航線與歐亞航線的交會點，除了重視貨運貨櫃的經濟發展提升高雄港的貨櫃轉運競爭力之外，在國際觀光上高雄港也能夠成為發展觀光產業的重要關鍵。高雄港擁有旅運中心，能做為國際旅運的重要樞紐，不僅可吸引國際郵輪將高雄當作母港、擴大國際郵輪旅遊產業、爭取定期國際郵輪航線，為高雄從空中、以及從海上帶來刺激消費的經濟動能，並讓每一個到高雄的旅客，都可以看見高雄的美麗。

許智傑強調，期盼高雄港未來將成為亞洲前往世界各地的重要跳點口岸，不僅是從經濟、從觀光，世界各地的大船將入高雄港，「咱尚愛的所在即將再度起飛。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

光復鬼故事2／房東搬走新電器！ 還有災民被問：領很多對吧，分我一點

又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈

年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子