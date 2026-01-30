許智傑喊改「台灣台北101」！蔣萬安：台北本來就在台灣不然在哪

美國攀岩運動傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂台北101，引發討論，甚至連改名都成熱門話題；民進黨立委許智傑建議，不如叫「台灣台北101」。對此，台北市長蔣萬安今天（30日）表示，「台北本來就在台灣，不然在哪裡？」

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

許智傑29日表示，霍諾德成功爬上101頂端後，近日關於101大樓應定名為「台北101」或「台灣101」的爭議沸沸揚揚。確實「台北101」是這棟大樓的名稱，不僅是宣傳台北，更是非常重要的一棟城市建築形象，但「台灣101」是為了要讓世界看台灣而感到驕傲的口號。

許智傑強調，「台灣台北101」不是在玩文字遊戲，一來不僅尊重了該建築的註冊名稱與台北的行政管轄；其次將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定。這不再是「二選一」的認同排他，而是「加成式」的堆疊累加。如同蔡英文前總統提出的「中華民國台灣」，這項論述的核心價值在於：接受憲法體制下的「中華民國」，同時擁抱土地事實的「台灣」，這套邏輯成功化解了內部的極端對立，轉化為社會大眾都能接受的最大的公約數共識，「因此不如問問蔣萬安市長：要叫就叫『台灣台北101』吧？」

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，受到各界矚目。（圖／Netflix提供）

對此，蔣萬安今天受訪時回應，「台北本來就在台灣，不然在哪裡？」他認為，民進黨對於很多名字都有很多不同想法，如果能夠對於老百姓的生活、民生的議題有一樣多的關注那就好。

