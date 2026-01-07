許智傑喊老幼減壓 學生營養午餐補助提高至20元

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）參加民進黨高雄市長初選的立委許智傑今天提出老幼政策，承諾未來若入主市府，將推動65歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗、學生營養午餐補助增至20元，打造最體貼長輩、支持育兒的宜居城市。

許智傑今天召開記者會，宣布提出「顧老也顧小，高雄幸福好」政策。他說，邁入高齡社會，許多長輩在退休後仍須面對健保費經濟壓力，他主張市府應全額補助65歲以上長輩中具有中低收入戶或身心障礙手冊證明者健保補充保費。

許智傑也針對50歲以上好發的「帶狀疱疹」（俗稱皮蛇），承諾提供65歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗。許智傑說，皮蛇疫苗自費動輒新台幣數千元至萬元，透過市府推動疫苗補助，讓預防重於治療，也能有效降低長期醫療資源開支。

針對教育與基層福利，許智傑指出，目前市府對營養午餐的補助僅有4元，面對物價上漲，這點微薄補助已難確保食安與營養均衡。許智傑主張將補助直接調升至20元，用於採購優質在地食材，確保孩子吃到最營養、健康的午餐。

許智傑最後強調，這3項政策是他深入基層、聽取市民心聲後規劃的「減壓方案」。市長的責任就是精準分配預算，把錢花在刀口上，真正解決市民痛點；「高雄需要一個有規劃力、有執行力的市長，我準備好了！」

民進黨高雄市長提名作業預定1月12日至17日進行初選民調，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人；各參選人紛紛把握最後階段，到各區車隊掃街、站路口及市場拜票，邱議瑩更將於10日晚間舉辦造勢活動。（編輯：陳仁華）1150107