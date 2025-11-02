許智傑岡山造勢爆棚！承諾設北高行政服務中心搶選票

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】民進黨高雄市長初選戰火升溫，參選人許智傑近日全力衝刺行程，親赴各地與鄉親熱情互動、握手拜票不間斷，現場氣氛熱烈、人潮爆滿。許智傑強調，年底初選進入關鍵倒數，期盼民眾在明年1月民調時「接到電話大聲說出唯一支持許智傑」，展現基層強大動能與高雄市民對他的高度肯定，為取得黨內提名全力以赴。

初選加溫 許智傑岡山造勢：爭取北高行政服務中心設立。〈圖/記者蔡宗武翻攝〉

昨天以「機長」裝扮現身的航空立委許智傑出席高雄市政府在衛武營舉辦的《喂！武營來搞怪》活動，直接「身體力行」地宣傳自己在機場航線爭取、小港機場改建上的種種成績，也因為實在是太像機長，頻頻被路過民眾簇擁拍照，許智傑的高親和力和受歡迎程度不同凡響。

廣告 廣告

而今日許智傑隨即在岡山享溫馨舉辦《智慧高雄 傑然不同！市民見面會》-岡山場，活動會場湧入超過千名在地鄉親，其中包含同黨在地立委邱志偉、高雄市議員邱俊憲、高雄市議員陳慧文、高雄市議員參選人蔡秉璁、岡山壽天宮戴清福主委、台船工會張益得理事長、漢翔企業工會張國璋理事長、橋頭婦女民主促進會陳楊吻主席、梓官區里長聯誼會歐樹發主席、梓官區調解委員會盧信雄主席、岡山區總統市長後援會吳太郎會長以及在地數十位里長等同台力挺，台下民眾直言，許智傑才是民進黨初選最大公約數。

許智傑表示，北高雄岡山、路竹、橋頭、楠梓及台南等科技園區和工業區的連結，形成高雄的高科技S廊帶，再加上捷運紅線延伸路竹、百貨公司的建置，未來這兩將會成為高雄的科技副都心。

許智傑補充，考量科技廠的進駐以及及周遭生活圈的需求，會為在地帶來許多的就業機會，而現階段行政資源多集中在南高雄，為平衡區域發展便利北高雄民眾洽公所需，智傑與邱志偉多次討論後，希望可設立「市政府北高雄服務中心」，提供單一窗口，優化北高雄市民在行政服務的服務品質，不用再舟車勞論，允諾未來擔任市長，將會竭盡心力來完成。

更多警政時報報導

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人