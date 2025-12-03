許智傑意誠堂扶鸞講解鸞文 螢幕出現「準父母官」字樣引政治聯想

苓雅區意誠堂舉辦扶孿，路過參拜的許智傑被執事人員要求講解鸞文。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 台灣民間信仰多元，民意代表選舉期間也會到各廟宇拜票爭取認同，甚至有些大廟成為兵家必爭之地，由於下屆高雄市長選舉是藍、綠陣營的重中之重，目前5位參選人之中，傳出媽祖與關聖帝君等神明，不約而同護佑其中的許智傑，「白沙屯媽祖」應允南下與「高雄三山媽祖」平安賜福遶境，近期廟方執事人員聽取意誠堂的李府千歲鸞文時，神明降旨稱「許立委博士準父母官」，為選前劍拔弩張的氣氛增添帶有宗教神秘色彩的佳話。

最近在恭祀關聖帝君的苓雅區意誠堂，傳出舉辦扶孿時，許智傑就在附近舉辦市民見面會，活動結束他靈機一動，經過意誠堂想進去參拜，到神案前突被執事人員要求講解鸞文，許智傑在詮釋時，李府千歲聽完稱「許立委博士準父母官講得非常之好啊」，其中一句「準父母官」更令人在場所有人覺得另有「喻意」。

父母官是古代對地方官的尊稱，李府千歲此話一出，讓現場所有信徒覺得神奇不已，莫非關聖帝君已洞察未來選情的先機?在場人士也議論紛紛，是否暗喻民進黨黨內初選，許智傑可能出線，成為民進黨代表爭取高雄市長寶座的候選人?

12月6～7日舉行的「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，高雄岡山壽天宮創建313週年，史無前例結合「岡山媽」、旗山天后宮「旗山媽」、鳳山五甲龍成宮「五甲媽」進行「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，許智傑不僅與市長陳其邁齊心促成並親自參與相關協調或籌劃，甚至專程北上苗栗通霄拱天宮送上「大帖」，誠摯邀請拱天宮主委洪文華，促成啟航「白沙屯媽祖」南下高雄共同參與此次三山媽祖遶境盛會，更驚喜的是，白沙屯媽後續更加同意提早一天南下，預計將於12月5日前往前鎮漁港為前鎮小港地區的市民贊境賜福。

許智傑說，媽祖連年台灣各地繞境，是台灣重要宗教盛事，尤其是隨行的香燈腳人數更是逐年上修打破紀錄，這次的岡山壽天宮「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，他不知不覺的由一位媽祖信徒變為促成高雄有史以來，媽祖「粉紅超跑」遶境最大陣勢場面的推手，在自感無比幸運的同時，仿佛也接到有關選舉事務的細節交待，例如媽祖提醒，一定勝選就得「凡事一定要寛容、平心、不詆毀他人，同時出門拜票時要穿上有飛行別針的西裝，表示對選民的尊重等，一切的巧合，讓他覺得跟媽祖的緣分很深，也希望信仰力量持續凝聚、庇佑地方平安繁榮。

