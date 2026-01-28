許智傑感謝高鐵提供服務 指未來尖峰時段將增承載率

立委許智傑在高鐵左營基地見證並參與高鐵第二車輛檢修場的上樑典禮，他向所有辛苦從業人員的付出表示敬意及感謝。（許智傑提供）

民進黨立委許智傑廿八日在高鐵左營基地見證並參與高鐵第二車輛檢修廠的上樑典禮，他表示，所有辛苦從業人員的付出，台灣的軌道交通才能而名揚國際。

許智傑說，高鐵明年將邁入第廿年的營運，回想起當年高鐵曾被嘲諷是「廢鐵」，頂著巨大的政治壓力一路走來；如今，高鐵已成為串聯臺灣南北的交通動脈，日均乘車人數高達廿二萬人次，累計載客即將突破九點八億人次，不只是交通的進步，更是用交通均衡台灣的證明。

許智傑指出，我們日間美好的乘車體驗和安全，來自夜間所有高鐵檢修同仁的分秒必爭，才有今天妥適率、準點率在世界各國軌道運輸排名上的前段班，因此他也要特別表達對所有辛苦從業人員的付出，台灣的軌道交通因你們而名揚國際。

許智傑提到，眾所期待的十二組新世代列車，預計今年八月到港、明年八月正式上線服務國人，預計未來尖峰時段將能增加百分之五十的承載率，如同高雄的演場會經濟蓬勃發展。

許智傑表示，高鐵未來一定能夠讓所有歌迷看戲、看秀都能輕鬆往返，並提供高雄市民往返北高能夠有更舒適、更快速的交通服務需要，帶動地方繁榮。