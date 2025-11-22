許智傑成立雄中後援會 盼成為他最堅強的後盾

立委許智傑廿二日成立許智傑市長初選雄中智庫後援會，包含各級學長學弟，囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺。（許智傑辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑廿二日成立許智傑市長初選雄中智庫後援會，許智傑表示，高雄未來不僅要成為智慧城市，還要串聯臺南、屏東，共同發展南高屏區域經濟生活圈，一起帶動南臺灣的整體發展。

雄中後援會包含各級學長學弟，囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，還有遠從美國回來的北美雄中校友會前會長林榮松、臺灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等都出席，現場所有的雄中學長學弟更齊聲喊出「今日我以雄中為榮 明日雄中以我為榮」，期盼能夠延續陳其邁市長五星市政，讓高雄繼續嶄露國際。

許智傑感謝所有學長、學弟的鼓勵，在後援會劉仁義會長的揮旗召呼之下，大家聚在一起成為他最堅強的後盾。

許智傑強調，高雄不僅交通上捷運往北串接臺南、往南延伸屏東之外，廿四小時無宵禁的國際機場更是他將要努力的方向；而在發展智慧城市的擘畫下，雙語教育的推動更是要建立起AI人才未來走向國際的基礎，所以他也會持續推動AI教育、雙語教育，讓我們的孩子更有國際競爭力。

後援會會長劉仁義表示，在偶然一次的弱勢團體活動上看見所有民意代表致詞後都一一離開，只有許智傑好好欣賞演出並給予掌聲，另外曾經在服務案件上有求於許智傑，鞠躬盡瘁親自協助，更是讓人大受感動，因此上次雄中挺陳其邁，這次我們要換挺許智傑，一定是雄中人挺雄中人。