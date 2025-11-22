許智傑成立雄中智庫後援會 百工百業校友力挺
〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選參選人許智傑今(22日)成立市長初選雄中智庫後援會，囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業力挺，齊聲喊出「今日我以雄中為榮、明日雄中以我為榮!」期盼許智傑能延續另位雄中人-市長陳其邁的五星市政。
今天出席的雄中人，包含各級學長、學弟，還有遠從美國回來的北美雄中校友會前會長林榮松、台灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等人。
許智傑雄中後援會會長劉仁義表示，本來不認識許智傑，偶然一次弱勢團體活動上，看見所有民代致詞後一一離開，只有許智傑留下來欣賞演出並給予掌聲，「上次雄中挺陳其邁，這次我們要換挺許智傑，一定是雄中人挺雄中人!」
服務於科技界的雄中校友會常務監事張永朋指出，許智傑投入市長初選，主軸就是引領高雄轉型成智慧城市，從對半導體S廊帶的重視、AI算力中心及資訊中心落地的遠見，都與科技界不謀而合。
遠從美國而來的北美雄中校友會前會長林榮松說，雄中成立超過百年，畢業生在百工百業開枝散葉，今天來自醫界、建築界、學界等百工百業的雄中校友們一起「雄中人挺雄中人」，推薦優秀人才給高雄市民。
許智傑感謝在場學長、學弟的鼓勵，成為他最堅強後盾，他強調高雄未來不僅要成為智慧城市，還要串聯台南、屏東，共同發展「南高屏區域經濟生活圈」，一起帶動南台灣整體發展，不僅交通上捷運往北串接台南、往南延伸屏東之外，24小時無宵禁的國際機場更是他努力方向。
提到發展智慧城市擘畫，許智傑認為雙語教育的推動，是建立起AI人才未來走向國際的基礎，他也會持續推動AI教育、雙語教育，讓孩子更有國際競爭力。
