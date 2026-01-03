許智傑打中庸牌！自詡黨內最大「公約數」劍指高雄市長寶座

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】立委許智傑於今（3日）參加高雄市長初選政見說明會，首度深度剖析其「中庸政治學」的參選理念。面對即將到來的高雄市長初選，許智傑強調，高雄需要的不是會政治對立的市長，而是一位能跨越藍綠、統合黨內各方意見的「最大公約數」。他宣示將以溫和、理性的中道力量，打造高雄成為不分黨派、全民共享的進步城市。

被提問政治性格，許智傑：我「中庸」個性所有人都能接受，會是黨內最大公約數。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

超越顏色：以「中庸」化解對立，訴求全民認同

許智傑在會中指出，當前政治環境趨於兩極化，但他始終堅持「政治不應只有對抗」。他認為，高雄正處於產業轉型與國際化的關鍵期，需要一位性格穩定、立場中庸的領導者，才能在複雜的政經局勢中尋求平衡點。

「我不是要在顏色中選邊站，而是要在市民利益中找答案。」許智傑表示，他的「中道」並非鄉愿，而是具備包容力的果斷。他致力於推動讓中間選民與中間階層有感的政策，強調「全民市長」的本質在於解決問題，而非製造衝突。

黨內最大公約數：團結共贏的領導風格

針對民進黨內部的競爭，許智傑展現出「黨內和事佬」與「團結推手」的特質。他強調，自己長期與各派系保持良性互動，其務實且不躁進的政治性格，正是黨內在面臨重大選舉時，最能凝聚共識、降低內部磨損的「最大公約數」。許智傑感性表示：「初選是為了選出最能代表民進黨守護高雄的人，而我具備整合地方情感與中央資源的能力。只有團結的民進黨，才能贏得全民的高雄。」

擁有穩健的力量，才能造就高雄的未來

許智傑最後強調，他的政治性格就像高雄的暖陽，溫和卻充滿能量。他承諾，若能代表民進黨參選並當選市長，他將帶領高雄走向一個「溝通取代對抗、團結取代撕裂」的新時代，成為市民心中最值得信賴的「全民市長」。

#許智傑, 高雄市長初選, 民進黨, 中庸政治, 最大公約數

