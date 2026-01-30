許智傑拋改名「台灣台北101」 蔣萬安反問：不然在哪裡？

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

美國知名極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）日前徒手成功攀登台北101，讓這座地標性建築再度登上國際舞台，也意外掀起一波「名稱之爭」。民進黨立委許智傑拋出建議，認為可將台北101更名為「台灣台北101」，對此，台北市長蔣萬安今（30）日直言回應，台北本來就在台灣，反問「不然在哪裡？」

蔣萬安標識，民進黨對於名稱與稱呼往往有許多不同想法，但若能把同樣的關注力放在老百姓的生活與實質民生議題上，那就好了。（圖／北市府提供）

霍諾德挑戰台北101全程徒手攀登，歷時約91分鐘順利登頂，被外界形容為「不可能的任務」。相關畫面曝光後迅速在全球社群平台擴散，也讓台北101再次成為國際焦點。隨後，副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰在社群平台發文祝賀時使用「台灣101」稱呼，引發部分藍營人士質。

在相關爭議持續發酵之際，許智傑昨晚公開點名台北市長蔣萬安，提出將台北101稱為「台灣台北101」的構想。他強調，這樣的命名不是在玩文字遊戲，而是希望在尊重建築既有註冊名稱與台北市行政管轄的前提下，將「台灣」這張國際名片與「台北」的城市品牌進一步結合。他也形容，這樣的命名思維不是「二選一」，而是「加成式」的堆疊。

對此，蔣萬安今日上午前往中正區出席「115年度市長與里長有約」活動，會前接受媒體聯訪時，直接回應相關提議。他表示，台北本來就在台灣，不然在哪裡？並進一步指出，民進黨對於名稱與稱呼往往有許多不同想法，但若能把同樣的關注力放在老百姓的生活與實質民生議題上，那就好了。

