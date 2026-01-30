即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

藍綠近期為了台灣101、台北101的名稱吵得不可開交，民進黨立委許智傑近期拋出「台灣台北101」的說法，反問台北市長蔣萬安或某些親中立委，是否能夠接受？對此，蔣萬安今（30）日回應，台北本來就在台灣，他並喊話綠營應在民生議題上給予一樣多的關注。





針對提倡「台灣台北101」的新名，許智傑受訪時表示，稱台北101為台灣101，是要推銷台灣讓世界知道；蔣萬安稱台北101是想推銷台北，而台北、台灣都是大家的，就叫「台灣台北101」，可以請蔣市長一起說，既然推銷台北也可以推銷台灣，不是更好嗎？

快新聞／許智傑拋「台灣台北101」叫陣踹共 蔣萬安：台北本來就在台灣

民進黨立委許智傑今早在立法院受訪。（圖／民視新聞翻攝）

許智傑認為，民進黨事實上也可以接受中華民國，所以很多人稱綠營不講中華民國，只講台灣，而小英前總統「中華民國台灣」的講法很不錯，「中華民國台灣」大家都接受啊；也請去問問蔣萬安或有些親中立委，能否接受「台灣台北101」？

他強調，「我們其實就是接受台灣，也接受台北，希望國民黨也一樣接受台灣、接受台北，這才是一個正確的台灣方向」。

今早9時30分，蔣萬安在研考會主委殷瑋等人的陪同下，出席「115年度市長與里長有約－中正區」座談會，並於會前短暫接受媒體堵訪。

記者提問，許智傑請教您對「台灣台北101」的意見？對此，蔣萬安指出，台北本來就在台灣，不然在哪裡？不過民進黨對名字都有很多不同想法；若能對於老百姓的生活、民生議題有一樣多的關注，那就好。

另，針對外傳輝達（NVIDIA）除了北士科台灣總部「Nvidia Constellation」外，還會在台灣增設第二座總部，有望落腳在洲美國小的預定地，蔣萬安則強調，目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，北市府一樣會給予協助。

至於是否將在今天與昨日甫抵台的輝達創辦人暨執行長黃仁勳見面，蔣萬安說，都會持續跟輝達保持聯繫，但理解黃仁勳本次來台停留時間的行程非常的緊湊，一切也都是還要配合他整個行程的安排。

記者追問，得立爸爸，您至北一女怎麼沒有提心儀女生的故事，是否是被妻子石舫亘告誡了？對此，蔣萬安機智妙答，「你這個是陷阱題，我的心中只有我心愛的老闆」。

關於台北市長選舉題，除了潛在有力競爭對手綠委王世堅外，是否自己也是最大的敵人？對此，蔣萬安低調強調，其實離選舉還有一段時間，他就是為市民爭取最大的福祉，持續推動重大的市政建設，一樣繼續勤走基層，今天也再次來到地方和里長座談，交換意見，聆聽地方心聲。





