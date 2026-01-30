許智傑拋「台灣台北101」盼化解對立 蔣萬安反問1句

(

立委許智傑昨晚喊話台北市長蔣萬安，如同大家都能接受「中華民國台灣」，這次不如叫「台灣台北101」吧？蔣萬安今(30日)反問，台北本來就在台灣，不然在哪裡？(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)徒手爬上台北101，引發世界關注，並引發是否改名論戰，立委許智傑昨晚喊話台北市長蔣萬安，如同大家都能接受「中華民國台灣」，這次不如叫「台灣台北101」吧？蔣萬安今(30日)反問，台北本來就在台灣，不然在哪裡？

近期101大樓該定名為「台北101」或「台灣101」，各界議論紛紛。立委許智傑認為，確實「台北101」是這棟大樓的名稱不僅是宣傳台北，更是非常重要的城市建築形象，但「台灣101」是為了要讓世界看見台灣而感到驕傲的口號。

許智傑也表示，如同蔡英文前總統提出的「中華民國台灣」，這項論述的核心價值在於，接受憲法體制下的「中華民國」，同時擁抱土地事實的「台灣」，這套邏輯成功化解了內部的極端對立，轉化為社會大眾都能接受的最大的公約數共識。他也說不如問問台北市長蔣萬安，要叫就叫「台灣台北101」吧？

蔣萬安今出席中正區與里長有約，蔣萬安會前接受媒體訪問時反問，「台北本來就在台灣，不然在哪裡？」民進黨對於名字都有很多不同想法，如果對於老百姓的生活、民生議題有更多關注就好了。

