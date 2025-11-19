許智傑拋「大學生進里服務」新政 當選市長要幫里長大減壓、強化社區力

▲許智傑稱里鄰長是他的後盾，當選市長將研議大學生為里長的幫手，提升社區功能。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市共有38個行政區、454個里，其中包括3個原住民區。民進黨高雄市長參選人、立委許智傑近日表示，里是市民日常生活最核心的活動圈，也是公衛、教育、長幼照護等基層服務的重要節點。然而在工作量龐大、資源有限的情況下，里長負擔沉重，因此若當選市長，將研議邀請大專院校社會科學、護理、公共衛生等相關科系學生加入里級服務體系，並設計可折抵學分的制度，讓學生在實作中學習，同時強化社區整體功能。

許智傑回憶，從鳳山市長到立委任內，他長期與里鄰長及社區幹部密切合作，深刻感受到基層行政是最貼近民情的第一線。「警察是國家的保母，里鄰長就是社區的居家保母。」他指出，雖然里長依法非無給職，但實際上僅有事務補助費，里內婚喪喜慶、急難救助等需求繁多，里長「自掏腰包」已成常態，幾乎都在做「功德、慈濟的工作」。

他表示，里鄰長平日蒐集地方建議、回應居民需求，是他問政時最強大的「後盾」。基層反映的意見務實、接地氣，但也顯示里級行政量能不斷攀升、壓力不斷加重，因此如何補足人力並善用社會資源，是迫切且關鍵的課題。

許智傑指出，目前已可看到許多護校與相關科系學生投入社區衛生與防疫教育，但仍有部分弱勢長者、認知障礙者及需長期關照的里民，常是里長最掛心的族群。他承諾，若當選市長，將研議以制度化方式讓學生參與基層服務，透過家訪、協助就醫、長者關懷等任務，讓學生累積實務經驗，也能以學分回饋，最終達到提升高雄社區服務品質的目標。（圖╱許智傑立委辦公室提供）