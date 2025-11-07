許智傑拋「教育三支箭」 雙語AI品德打造高雄國際競爭力

▲雙語×AI×品德教育，許智傑要讓高雄變「最有溫度的世界城市」。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】馬不停蹄投入民進黨高雄市長初選的立法委員許智傑，繼昨日拋出高雄港政策藍圖後，今（7）日再度鎖定教育面向，提出「教育三支箭」雙語教育、AI教育與品德教育，強調要以教育力打造國際競爭力，讓高雄成為兼具科技與人文的世界城市。

許智傑指出，高雄市家長中有高達九成六期盼孩子能具備與世界接軌的能力，因此教育改革勢在必行。他以自身為例，身為高雄師範大學科學教育研究所博士畢業，長期深耕教育議題，更連續多年舉辦紙風車兒童劇團公益活動，推廣藝文教育從不間斷，展現對下一代成長環境的關注與實踐。

▲從課堂到城市，未來高雄由許智傑的「教育三箭」引領。

在「雙語教育」方面，許智傑主張以英語為主軸，推動多語學習環境，同時引進AI與AR科技，建置智慧學習平台，在不增加教師負擔的前提下，提升雙語教育品質。他強調，未來高雄要成為不僅是AI城市，更要是「雙語城市」。

在「AI教育」方面，他指出，高雄已具備發展AI教育的前瞻視野，未來將整合產官學資源，建構生成式AI的學習體系，從中小學向上延伸，打造「AI教育實作應用示範城市」，引領孩子在科技浪潮中掌握未來。

在「品德教育」方面，許智傑認為，科技越進步、人心越需要溫度。他主張推廣「雙向感恩」教育理念，讓孩子學會尊重、體諒與感恩，重建人與人之間的倫理連結，讓城市在進步中不失溫度。

許智傑強調，教育是城市最長遠的建設，培育孩子具備專業力、國際力與品德力，將是高雄未來競爭力的關鍵，並喊出願景：「讓高雄成為一座有國際競爭力、有溫度、有感恩的教育之都」。（圖╱許智傑立委辦公室提供）