許智傑拚高雄升級！提「24小時國際機場」打造南高屏大生活圈

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】長期關心航空發展、且被譽為「航空立委」的高雄市長參選人許智傑，發表全新政見影片，核心聚焦於「爭取高雄24小時國際機場」議題。他強調，高雄若能擁有全天候機場，將大幅提升南台灣在商務、觀光及貨運上的競爭力，並結合「南高屏大生活圈」概念，打造完整的區域經濟動能。

高雄發展智慧城市 許智傑：24小時無宵禁機場將是關鍵。〈圖／許智傑服務處提供〉

許智傑指出，小港機場是南部重要的經貿與觀光門戶，但受限於宵禁、場域量能不足、過夜停機坪短缺、長程航線稀少及夜間貨運受限等問題，導致高雄無法充分發揮航空樞紐潛力。他表示，這些限制不僅影響旅運便利性，也讓南台灣在國際經濟鏈中處於不利位置，必須正視並改善。

廣告 廣告

被稱為「航空立委」的許智傑表示，從新冠疫情後便積極推動小港機場復航與新航線開拓，目前已恢復33處境外航點、每週飛航398班次，航點恢復率達89%、航班數達108%，已重返疫情前水準。他也成功爭取880億元改建經費，未來將新增第三航廈，全面更新老舊設施，引入多元商業設施，打造南台灣現代化國際門戶。

許智傑進一步指出，上週（7日）他與林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等「南高屏Lucky 7」立委共同召開「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，一致呼籲中央支持南部建設24小時國際機場，讓南高屏能直航全球、貨運不打烊，開創新世代的南部經濟圈。

他強調，高雄正加速轉型為智慧城市，吸引國際半導體大廠投資布局，而「無宵禁國際機場」正是產業選擇高雄的關鍵優勢。若未來能實現全天候起降，不僅可讓南高屏產品直送全球，更能承載超過800萬旅運人次，吸引更多半導體供應鏈進駐，形成完整的區域經濟生態。

許智傑最後表示，「讓高雄飛向未來、飛向全世界」不只是口號，而是南台灣發展的新起點。他將持續為南部航空與經濟發展奮鬥，讓高雄真正成為國際級城市的航空樞紐。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光