許智傑拚高雄市長初選 被譽「最大公約數」民調急升拚出線
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選競爭激烈，今（10）日開始領表登記，綠委許智傑則在社群媒體發文，強調自己被多家媒體評為「高雄最大公約數」，民調穩定在前段班，並強調憑藉深厚基層實力與整合黨內派系的能力，有信心在最後關頭脫穎而出。
根據民進黨初選公告，從10日至14日領表登記；至民進黨中央黨部登記時必須繳納新台幣30萬元的登記費、60萬元的民調費用以及10萬元的保證金。完成登記後先行溝通協調，協調至12月16日前截止，如無法達成協議時，由中央黨部辦理民意調查決定提名人選；初選民調期間為明年1月12日至1月17日。
許智傑指出，自己長年深耕高雄，在地方政壇以好人緣著稱，不僅獲得綠營支持，也屢次獲藍營民代的肯定與讚譽。日前競選總部成立時，立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩等人，以及多位跨派系議員、里長與民間團體理事長皆親自到場祝賀，顯示他具備整合黨內各派系的高度共識與信任，有望成為「全民市長」，為大高雄市民服務。
他進一步指出，根據多家具公信力的民調顯示，目前民調穩定位居前段班，差距均在誤差範圍內。雖然起步較晚，但上升速度極快，「像滾雪球一樣」，展現強勁追趕氣勢。許智傑笑稱，陳其邁市長知道「小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠」，意味自己將以堅韌態度全力拚戰到底。
在政見方面，許智傑主張推動「南高屏大生活圈」構想，結合南部縣市共同爭取重大建設，提升整體生活機能與區域競爭力。他指出，過去高雄拓展國際航線、提高里長津貼、促成三井百貨進駐鳳山與高科大三校合併等政策，皆出自他率先倡議推動，展現「遠見、創意與行動力」的高格局思維。
