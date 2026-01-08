許智傑挺高雄公立國中小營養午餐全免

立委許智傑挺高雄公立國中小營養午餐全免政策（記者程啟峰攝）

高雄市政府宣布，自115學年度起，全市公立國中小營養午餐將全面免費，透過校園平等政策提升學生膳食權益，減輕家庭負擔並改善學童營養狀況。

市府強調，營養午餐全面免費是城市照顧家庭的重要一步，也是學生健康的重要基礎。市府將持續傾聽家長、教育界與民間團體意見，共同打造更友善、更健康、更具韌性的校園環境。

市長陳其邁表示，營養午餐不僅是學生每天最重要的一餐，更是教育與公共健康政策的一環，市府將以「吃得健康、安全、均衡」為核心原則，完善校園膳食制度。

陳指出，高雄多年來持續推動校園午餐改善計畫，包括食材溯源、廚房環境改善、中央廚房設備補助等，未來在全面免費政策下，市府仍會確保品質不因成本下降。他強調，市府將與農業、市場、教育等單位跨局處協作，促進在地農產使用，鼓勵更多本地小農加入供應鏈，不僅提升新鮮度，也可推動地方農業，形成政策正向循環。

教育局表示，全面免費政策將採分階段推動，學校仍可依需求調整菜色與採購模式，並保留營養師專業判斷與菜單設計空間。市府也將導入資訊平台監測食材來源及合約履行，提高透明度與家長信賴度。未來會定期公布執行成果及營養分析，以持續優化。

至於外界關心的「菜色多樣性」與「在地食材使用率」，市府表示，將透過中央補助、市庫編列及公私協力方式強化品質，並鼓勵各校在兼顧營養、季節與成本的基礎上，增加蔬果比例、多元蛋白質來源以及特色料理，讓午餐教育更貼近飲食文化及健康理念。

立委許智傑也對市府推動政策表示肯定。他指出，提升營養午餐品質與公平性有助減少家庭負擔，更能推動健康城市發展。他亦表示，未來在中央與地方預算協調上，願意持續支持校園午餐政策，以確保孩子「吃得健康、吃得安心」。外界亦建議，午餐政策可結合品格教育、永續教育與食品教育，培養學生珍惜食物與理解食材來源，教育局表示將納入後續研議。