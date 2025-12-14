許智傑推動前鎮漁港升級 將串聯捷運打造觀光亮點

立委許智傑出席前鎮漁港舉辦的「大海開吃」活動，他表示，未來在硬體建設到位後，必須同步強化交通與觀光串聯，讓前鎮漁港成為高雄海洋觀光的重要門戶。（許智傑提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑十三日晚出席前鎮漁港舉辦的「大海開吃」活動，與市民朋友一同品嚐新鮮海味。許智傑表示，前鎮漁港不僅是高雄重要的漁業命脈，更是世界級的遠洋漁業港，未來在硬體建設到位後，必須同步強化交通與觀光串聯，讓前鎮漁港成為高雄海洋觀光的重要門戶。

許智傑指出，他長期在中央爭取前鎮漁港整體改建工程，從碼頭更新、冷鏈物流、加工拍賣空間，到周邊景觀改善，都是希望提升漁業競爭力，並為市民打造優質的採買環境。

許智傑也提到，今年白沙屯媽祖三度南下首度到前鎮漁港贊境，也有很多鄉親朋友跟他說：「前鎮草衙從來沒有這麼熱鬧過！」展現漁港不只是產業場域，更是宗教文化與城市生活的重要節點。

他認為，結合宗教活動、漁港風貌與在地美食，能為前鎮漁港帶來更多人潮與故事性。

在活動中，許智傑也向市民朋友介紹高雄豐富的漁獲特產，包括鮪魚、旗魚、魷魚、秋刀魚等，皆是從前鎮漁港走向世界的重要海洋物產。「大海開吃」是高雄非常重要的活動之一，透過產地直送與創意料理，讓市民近距離認識高雄漁業，也為漁民創造更多附加價值。

談及未來發展，許智傑特別指出，捷運黃線規劃將延伸至前鎮漁港周邊，未來完工後，民眾可透過捷運系統快速直達漁港，串聯亞洲新灣區、港區景點與市區商圈，大幅提升交通便利性，進一步帶動觀光人流。

最後，許智傑表示，未來將持續為前鎮漁港爭取更多建設與資源，讓前鎮漁港在保有世界級遠洋漁業實力的同時，也成為高雄結合漁業、文化與觀光的海洋新地標。