許智傑推動教育三枝箭 讓孩子具有國際競爭力

立委許智傑表示，他希望未來可以推動教育三枝箭，讓孩子們在具有國際競爭力下，也可以保有我們珍貴的品德倫理觀念。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑七日表示，他希望未來可以推動教育三枝箭，讓孩子們在具有國際競爭力下，也可以保有我們珍貴的品德倫理觀念。

許智傑說，雙語教育的工作上，現在國際語言仍以英文為主，因此推動雙語教育，培養多語言能力是我希望可以為高雄的孩子們付出的地方，他也要引進AI、AR等科技輔助應用建置學習平台，在不增加師資負擔下，讓雙語教育的品質不打折扣。 許智傑進一步說，讓學子們未來的國際競爭力上不落人後，同時更讓這個城市不僅是AI城市，也是一個雙語城市。

他指出，AI教育的工作上，要延續高雄在AI教育應用的前瞻視野，不僅建構生成式AI的學習途徑，擴展國內外的教育資源連結，還要向下落實延伸到中小學，佈局高雄成為的「AI教育實作應用」的示範城市，打造符合未來科技潮流趨勢的智慧教育環境。

許智傑認為，品德教育的工作上，科技的進步帶來的也是人與人之間的逐漸冷漠，傳統的倫理似乎漸漸被忽略，傳達人人互相尊重、雙向感恩的品德理念，少一分仇恨多一份體諒，共同創造擁有著幸福、感恩的環境。

許智傑強調，教育是城市最長遠的建設，資訊爆炸的現在，培養孩子們的國際競爭力，讓未來的主人翁們可以跟上國際日新月異的的變化腳步，並與世界無縫接軌非常重要！讓孩子有專業、讓城市更健康。